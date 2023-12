Posłowie PiS oraz dotychczasowi pracownicy TVP blokują zmiany w telewizji rządowej. Na Woronicza doszło do szarpaniny i krzyków po tym, jak w budynku pojawił się nowy przewodniczący rady nadzorczej telewizji Piotr Zemło. Politycy Zjednoczonej Prawicy twierdzą, że wobec ich posłanki Joanny Borowiak użyto siły fizycznej.

"Silny facet rzucił się na posła. Poseł przedstawiał informacje o posiadaniu mandatu. Wezwano policję i pogotowie. Szarpano kobietę. Tak kończy się zabawa byłego szefa służb w mediach. Podejmujemy interwencję oraz ustalamy kto jest damskim bokserem Tuska" - przekazał Jacek Ozdoba.

Dantejskie sceny w TVP, na miejscu policja. Wideo

O kulisach zajścia mówił na antenie Telewizji Republika także Maciej Małecki, poseł PiS. - Wyjechało pogotowie, skończyło udzielać pomocy, opatrywać panią poseł Joannę Borowiak poszkodowaną po ataku mężczyzny, który odpychał posłów wiedząc, że są to posłowie. Nie pozwalał na wstęp do gabinetu prezesa, do sekretariatu prezesa. Próbował zabarykadować się w gabinecie prezesa - relacjonował.

Do gmachu TVP na Woronicza przyjechali posłowie PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński. - Jesteśmy tutaj w trybie interwencji poselskiej. Chcemy zobaczyć, dlaczego nasza posłanka Joanna Borowiak została pobita przez jakiegoś goryla, który próbował ją wypchnąć za drzwi gabinetu prezesa TVP. Skandal, który się wydarzył widzi już cały świat. To przejęcie władzy w stylu Jaruzelskiego - powiedział PAP Przemysław Czarnek.

"Z informacji podanych przez Samela Pereirę wynika, że za wyłączenie sygnału TVP Info odpowiedzialni są dotychczasowi pracownicy TVP: dyrektorzy Marcin Mikulski i Rafał Krawczyński. Tomasz Sakiewicz zwrócił z kolei uwagę na doniesienia o wątpliwych prawnie działaniach podjętych przez jedną z firm ochroniarskich" - podaje sympatyzujący z PiS portal niezalezna.pl.

"Szarpano kobietę", "to przypomina zamach stanu"

Serwis informuje także, że jeszcze dziś o godz. 16 na Woronicza ma się odbyć protest w obronie TVP. Podano także, że dotychczasowi pracownicy wyłączonego TVP Info będą nadawać w TV Republika.

Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek. We wtorek Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Źródło: Radio ZET