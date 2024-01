Dariusz Joński przewodniczy komisji ds. wyborów kopertowych. Kim jest poseł iPL?

Dariusz Joński to polityk przez lata związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W wyborach w 2023 został liderem listy KO w okręgu łódzkim. Zdobywając 87 470 głosów, uzyskując mandat posła X kadencji. Pod koniec 2023 roku został wybrany na przewodniczącego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Kim jest Dariusz Joński?

Dariusz Joński: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Dariusz Joński urodził się 12 stycznia 1979 roku w Łodzi. Jest absolwentem ekonomii na Politechnice Łódzkiej. Ukończył również podyplomowe studium prawa i administracji na UŁ.

Dariusz Joński: kariera polityczna

Aktywność polityczną Dariusz Joński rozpoczął jeszcze w trakcie studiów. W 2000 roku przystąpił do SLD, a dwa lata później kandydował do Rady Miejskiej w Łodzi, jednak bez powodzenia. W 2003 roku został przewodniczącym Federacji Młodych Socjaldemokratów w Łodzi. Funkcję te sprawował 3 lata, a następnie, w 2006 roku wybrano go na radnego Łodzi. Był głównym specjalistą ds. rozwoju w Przedsiębiorstwie Turystycznym Łódź. Przez kilka miesięcy piastował też funkcję specjalisty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Od czerwca 2007 do lutego 2010 pełnił funkcję wicedyrektora w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi.

Dariusz Joński był jednym z pomysłodawców referendum w sprawie odwołania Jerzego Kropiwnickiego z funkcji prezydenta Łodzi. Inicjatywa zakończyła się sukcesem, po którym kariera Dariusza Jońskiego zaczęła prężnie się rozwijać. Dariusz Joński został przewodniczącym rady wojewódzkiej SLD w województwie łódzkim. W tym samym miesiącu został mianowany zastępcą pełniącego funkcję prezydenta Łodzi.W 2010 roku, w wyborach samorządowych zajął drugie miejsce wśród kandydatów (w drugiej turze uzyskał 39,35 proc. głosów, przegrywając tym samym z Hanną Zdanowską, kandydatką PO).

Dariusz Joński: założyciel Inicjatywy Polska

W 2011 roku Dariusz Joński wystartował w wyborach parlamentarnych z ramienia SLD w okręgu łódzkim, uzyskując mandat poselski. Jeszcze tego samego roku został wybrany na rzecznika klubu poselskiego SLD, później został rzecznikiem partii. W latach 2015-2016 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego SLD. W wyborach w 2015 nie uzyskał poselskiej reelekcji. 1 lutego 2016 zrezygnował z funkcji rzecznika partii i zaczął współtworzyć stowarzyszenie Inicjatywa Polska. Rok później odszedł z SLD.

W wyborach samorządowych w 2018 został kandydatem KO do sejmiku łódzkiego, uzyskując w głosowaniu mandat radnego wojewódzkiego VI kadencji. W 2019 roku, po zarejestrowaniu Inicjatywy Polska jako partii politycznej zasiadł w jej zarządzie. W wyborach w 2019 roku kanydował z ramienia KOw okręgu sieradzkim, gdzie otrzymał 11 999 głosów i uzyskał mandat poselski.

Dariusz Joński: autor książki “Wielkie żniwa. Jak PiS ukradł Polskę”

Dariusz Joński, wraz z Michałem Szczerbą opublikował książkę pt. Wielkie żniwa. Jak PiS ukradł Polskę. To zapis wielu rozmów, sytuacji i zdarzeń odzwierciedlających, w jaki sposób rządy Prawa i Sprawiedliwości zmieniły Polskę. Sami autorzy tak mówili o książce:

“Jeśli chcemy odzyskać nasze państwo – uczciwe, z przyszłością, wolne od kłamstwa państwo równych szans – musimy wiedzieć, w jaki sposób nam je skradziono. I właśnie o tym jest ta opowieść”.

Dariusz Joński: przewodniczy komisji ds. wyborów kopertowych

Dariusz Joński jest przewodniczącym Komisji do spraw wyborów kopertowych. Jego zastępcami zostali Jacek Karnowski (KO), Bartosz Romowicz ( Polska2050) oraz Waldemar Buda (PiS).

– Jarosław Kaczyński zbudował taki wymiar sprawiedliwości, że żaden polityk PiS nie miał ani żadnych zarzutów, ani nie odpowiedział za taką czy inną aferę. Mam nadzieję, że takiej Polski po prostu ludzie nie chcą. Nie chcą bezkarności dla polityki tej czy innej partii. Bo to nie ma znaczenia, czy ma taką czy inną legitymację. Popełniłeś przestępstwo, musisz za to odpowiedzieć – mówił Dariusz Joński na początku prac Komisji.

Dariusz Joński: życie prywatne

Dariusz Joński w 2008 roku wziął ślub. Wraz z Małgorzatą Espinosą-Jońską wychowuje dwoje dzieci, córkę Laurę i syna Oliwiera. Dariusz Joński chętnie dzieli się szczegółami z życia prywatnego w sieci. W wywiadach wielokrotnie opowiadał o tym, jak wspiera swoją żonę. Po narodzinach drugiego dziecka opublikował również zdjęcie ze szpitala.