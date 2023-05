Darmowe autostrady dla kierowców. Kolejna propozycja wyborcza PiS

Wybory parlamentarne 2023 skłoniły PiS do zaproponowania elektoratowi nowych programów, które mają pomóc utrzymać partii rządzącej władzę po wyborach. W niedzielę rąbka tajemnicy uchylił Jarosław Kaczyński, który ogłosił nowości w programie PiS.

- Jest kwestia, trochę mniejszej wagi, ale dolegliwa dla bardzo wielu ludzi, dla właścicieli samochodów, którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jeżeli chodzi o opłaty państwowe to, jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy – powiedział lider PiS.

Darmowe autostrady. Kaczyński zapowiedział zmiany

Dodał: - Te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo są w jakiejś dzierżawie, takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy. Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie autostrady w Polsce są płatne, ale pieniądze od kierowców pobierane są na wybranych odcinkach.

Jeśli chodzi o fragmenty autostrad zarządzane przez prywatne podmioty, pieniądze pobierane są na odcinkach Rusocin - Nowa Wieś (A1), Konin - Świecko (A2) oraz Kraków - Katowice (A4). Ponadto trzeba płacić na fragmentach zarządzanych przez państwo - Konin-Stryków (A2) oraz Wrocław-Sośnica.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w niedzielę, że najnowszymi propozycjami programowymi PiS kierowany przez niego rząd zajmie się na najbliższym posiedzeniu. Wśród nich podniesienie świadczenia 500 plus do 800 złotych.

RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl, Rafał Białkowski