Darmowe autostrady i koniec "wyścigów słoni". Sejm zdecydował

Sejm za ustawą o darmowych autostradach i zakazie "wyścigów słoni". W piątek 26 maja posłowie uchwalili ustawę znoszącą opłaty za przejazdy na autostradach będących w zarządzie GDDKiA i wprowadzającą zakaz wzajemnego wyprzedzania się ciężarówek powyżej konkretnej wagi.

Darmowe autostrady w Polsce. Lista darmowych autostrad. Gdzie nie zapłacimy?

Przypomnijmy, że w piątkowy poranek ustawa trafiła pod obrady Komisji Infrastruktury - tam posłowie nie poparli poprawek zgłoszonych do dokumentu, m.in. autorstwa posła Konfederacji Krystiana Kamińskiego. Polityk chciał zniesienia opłat na wszystkich autostradach w Polsce (nie tylko tych państwowych) i wykreślenia zakazu wzajemnego wyprzedzania ciężarówek.

Ustawa w Sejmie została uchwalona w pierwotnie proponowanym kształcie: opłaty za autostrady zostają zniesione tylko na drogach pozostających we własności państwa (GDDKiA) - to odcinki autostrad A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica, i tylko dla samochodów osobowych (do 3,5 tony) i motocykli, wprowadzony zostaje też zakaz wzajemnego wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu.

Zakaz wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu

Przepisy dot. zakazu wyprzedzania traktują o pojazdach o masie całkowitej powyżej 3,5 tony na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów ciężarowych obowiązującej na danej drodze. Zakaz nie będzie miał zastosowania do pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Teraz ustawa trafi do Senatu, do dalszego procedowania.

