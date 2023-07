Data wyborów jednak inna? W Sejmie aż huczy. "Liczą, że sytuacja się uspokoi"

Wybory parlamentarne zaplanowane są na jesień tego roku. Datę ma wkrótce ogłosić Andrzej Duda, a w dotychczasowych spekulacjach najczęściej przewijał się 15 października. To najwcześniejszy z czterech możliwych konstytucyjnie terminów. Pozostałe to 22 i 29 października oraz 5 listopada.

Tusk: doszły do mnie sygnały, że PiS chce przesunąć wybory

Wydawało się, że krótsza kampania wyborcza jest w interesie PiS. Tak samo jak fakt, iż tego dnia wypada tzw. Dzień Papieski, upamiętniający rocznicę wybrania Karola Wojtyły na papieża. Symbolika tego dnia mogłaby - z punktu widzenia rządzących - zmobilizować najtwardszy i najbardziej konserwatywny elektorat.

I choć narracja medialna od jakiegoś czasu brzmi tak, jakby faktycznie w połowie października miały się odbyć wybory, to - jak pisze Wirtualna Polska - wcale nie jest to takie pewne. Okazuje się bowiem, że możemy pójść do urn nieco później.

Pierwszym, który zasiał niepewność odnośnie terminu głosowania powszechnego był Donald Tusk. - Doszły do mnie sygnały prawie wprost z Pałacu Prezydenckiego [...], że po tym, kiedy wezwałem do marszu 1 października - i oni wiedzą, że nas tam będzie naprawdę milion - oni już podjęli decyzję, żeby wybory przesunąć - mówił lider PO podczas wiecu w Ostródzie. Zapowiedział też, że opozycja "będzie maszerować nie jeden dzień, ale aż do dnia wyborów".

PiS przesunie termin wyborów? 5 listopada albo stan wyjątkowy

WP pisze, że prezydent, który swoją decyzję ma ogłosić w tym tygodniu lub na początku przyszłego, może zdecydować się na najpóźniejszy z możliwych terminów, czyli właśnie 5 listopada. Podobnego zdania są politycy opozycji. - Widzą, że im nie idzie, a kryzys związany z rolnictwem uderzy w nich jeszcze w październiku. Liczą, że w listopadzie ludzie zapomną albo sytuacja się uspokoi - przekonywała a rozmowie z portalem Barbara Nowacka z KO.

Marsz Miliona Serc też ma na to wpływ, bo PiS wie, co znaczy tak duża mobilizacja na dwa tygodnie przed wyborami. No i dodatkowo przestał grzać Dzień Papieski, więc szukają nerwowo jakiegoś rozwiązania. Ewidentnie nie są już zdeterminowani do przeprowadzania wyborów 15 października Barbara Nowacka

Tomasz Trela z Lewicy uważa z kolei, że obóz władzy poważnie rozważa wprowadzenie któregoś ze stanów nadzwyczajnych - uzasadnionego np. sytuacją w Ukrainie - by przesunąć wybory nawet o kilka miesięcy. Jego zdaniem ostatnie wizyty Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Mariusza Błaszczaka na granicy z Białorusią służyły sprawdzeniu, jak społeczeństwo mogłoby zareagować na taką informację.

- Jeśli na początku września sondaże będą im dawały 180 mandatów, to podstawy się znajdą - ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską Trela. Pogłoski te zdementował natomiast - także przepytywany przez serwis - wiceminister finansów Artur Soboń. - Donald Tusk powiedział tyle rzeczy, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, że trudno to komentować. Prezydent określi termin wyborów zgodnie z prawem - oznajmił.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska