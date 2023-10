Debata w TVP przeniesiona? Posłowie KO alarmują. "To ma być lincz na Tusku"

W poniedziałek 9 października o godz. 18:30 w TVP odbędzie się przedwyborcza debata liderów największych komitetów wyborczych, w których udział wezmą m.in. Mateusz Morawiecki z PiS i Donald Tusk z KO. Wcześniej z udziału w debacie wycofał się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który w tym czasie ma spotkać się z mieszkańcami Przysuchy.

Nikt nie ma wątpliwości, że organizatorzy debaty z telewizji rządowej będą chcieli zrobić wszystko, aby maksymalnie utrudnić występ Donaldowi Tuskowi. Opozycja uważa, że w tym celu zmieniona została już lokalizacja debaty oraz jej godzina. Formuła nie przewiduje także dyskusji między uczestnikami. To jednak nie wszystko, bo pojawiają się nowe, szokujące doniesienia.

Panika w TVP przed debatą. Przygotowują drugie studio?

Politycy Koalicji Obywatelskiej przekazali w poniedziałek w Sejmie, że TVP w pośpiechu przygotowuje także drugie studio. Powód tej zmiany nie jest znany, ale pojawiają się głosy, że lokalizacja debaty może zostać zmieniona w ostatniej chwili. W wydarzeniu ma także wziąć udział selektywnie dobrana widownia. Wcześniejsze ustalenia tego jednak nie zakładały.

- Otóż dotarły do nas bulwersujące informacje na temat tego, że TVP zamierza złamać ustalenia pisemne dotyczące przebiegu debaty. Mamy informacje o tym, że po pierwsze, miejscem debaty nie będzie studio na Wale Miedzeszyńskim, jak to ustalono, jak zapisano, gdzie odbyła się wczoraj wizja lokalna, ale miejscem debaty ma być Woronicza Studio S1 - powiedział rzecznik PO Jan Grabiec.

- Tam przygotowywane jest bliźniacze studio do tego, które powstaje na Wale Miedzeszyńskim. W ostatniej chwili mamy zostać poinformowani o tym, że debata właśnie odbędzie się w innym miejscu - tłumaczył polityk.

- Po drugie, wiemy też, że budowane jest studio dla publiczności. Wiemy, że zbierani są wyborcy PiS-u, sympatycy PiS-u, działacze PiS-u z całego kraju i autokarami mają przyjechać do Warszawy. I wiemy, że budowane jest studio z trybunkami, na których ma zasiąść publiczność PiS-owska. Oczywiście w ustaleniach pisemnych dotyczących debaty jest mowa o tym, że udział publiczności jest wykluczony. TVP zamierza złamać te reguły. To jest oczywiście kolejny wybieg, kolejna próba wykrzywienia obrazu tego, co się dzieje w Polsce i tego, jak ta debata będzie przebiegała - powiedział Grabiec.

"W studiu wydarzy się wszystko, co najgorsze"

- To ma być lincz na Donaldzie Tusku, a nie żadna debata, takie założenia przyjęli. Dlatego wzywam premiera Morawieckiego - bo przecież wiemy, że te ustalenia, te polecenia płyną z Nowogrodzkiej, płyną z centrali partii, płyną z kancelarii premiera - wzywam premiera Morawieckiego, żeby natychmiast przywrócił taką relację, na którą się umówiliśmy, jaka jest prezentowana oficjalnie przez TVP, żeby natychmiast wykluczył możliwość tego rodzaju manipulacji. Spodziewamy się, że w studiu wydarzy się wszystko, co najgorsze - dodał rzecznik KO.

W debacie przedwyborczej TVP swój udział zapowiedzieli: Mateusz Morawiecki (PiS), Donald Tusk (Koalicja Obywatelska), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Joanna Scheuring-Wielgus (Nowa Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) oraz Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy). Debatę poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz-Grochowska.