Debata wyborcza na antenie TVP odbędzie się w poniedziałek (9.10) o godzinie 18:30 w studiu ATM na Wale Miedzeszyńskim 384 w Warszawie. Debatę będziemy transmitować online na RadioZET.pl. Śledźcie z nami na żywo jej przebieg.

Debata wyborcza w TVP (9.10) online - relacja na żywo

Debata TVP będzie się składała z sześciu rund poświęconych tematom: migracji, prywatyzacji, wieku emerytalnego, bezpieczeństwa, bezrobocia oraz świadczeń społecznych. Ostatnia, siódma runda, to czas na swobodne wypowiedzi polityków. Do udziału w debacie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach.

Przypomnijmy, że udziału w debacie odmówił Jarosław Kaczyński. PiS reprezentował będzie premier Mateusz Morawiecki, Koalicję Obywatelską - szef PO Donald Tusk, a Nową Lewicę - posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Trzecia Droga do debaty wystawiła lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, Konfederacja - posła Krzysztofa Bosaka, a Bezpartyjni Samorządowcy - członka zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztofa Maja.

Debata TVP online w internecie

– To będzie debata jak w rosyjskiej telewizji – mówią politycy Koalicji Obywatelskiej. Według nich w tej chwili nie wiadomo do końca, gdzie tak naprawdę odbędzie się debata, bo TVP prócz wynajętego od prywatnej firmy studia przygotowała identyczną scenografię w studiu na Woronicza. – PiS chce starannie wyreżyserować to, co zobaczą widzowie – tłumaczą Marcin Kierwiński i Jan Grabiec. – Czegoś takiego przez tyle lat działalności w PiS nie widziałem – mówi Radiu ZET senator Jan Maria Jackowski, jeszcze niedawno senator PiS, dziś senator niezależny.