Poznaliśmy kolejną kandydatkę, która w poniedziałek 9 października pojawi się na debacie w TVP przed wyborami parlamentarnymi 2023.

Debata w TVP. Znamy reprezentantkę Lewicy

Lewicę podczas debaty wyborczej w TVP będzie reprezentować Joanna Scheuring-Wielgus.

"Cieszymy się, że Lewicę na debacie będzie reprezentować Joanna Scheuring-Wielgus. Głos kobiet musi być słyszany" - taki wpis pojawił się w piątek na profilu Lewicy w mediach społecznościowych.

Wybory 2023. Debata w TVP, co wiemy?

W czwartek swój udział w debacie w Telewizji Publicznej zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - Słuchajcie, nie mam wyjścia. Miała być niespodzianka, ale nie będę kombinował. Tak będę (na debacie -red.) - powiedział Tusk w Rzeszowie.

Lider PO zwrócił się też do Jarosława Kaczyńskiego. - Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński może masz odwagę, chociaż przyjść do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy Rachoniów i innych tego typu PiS-owskich namiestników telewizji, stanąć do debaty ze mną. Ja będę o 18 w tej telewizji - ogłosił Tusk, co wywołało aplauz na widowni.

Kaczyński odpowiada w sprawie debaty

Prezes PiS odniósł się do słów Tuska. Podczas spotkania z mieszkańcami Kazimierzy Wielkiej Jarosław Kaczyński powiedział, że w dniu debaty ma już umówione spotkanie w Przysusze.

- Pytanie, co powinienem wybrać. Czy rozmowę z kłamczuchem, w dodatku człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo. Żeby to chociaż był Weber, ale on? No i wybrałem Przysuchę - powiedział Kaczyński.

Mateusz Morawiecki na debacie w TVP

Po tym, jak Jarosław Kaczyński zapowiedział, że nie pojawi się na debacie w TVP pojawiły się pytania, kto będzie reprezentował ekipę rządzącą. Wszelkie wątpliwości rozwiał premier Mateusz Morawiecki.

"Nie mogę się doczekać! Widzimy się w polskiej telewizji" - napisał premier na Twitterze.

Wiemy też, że Trzecią Drogę reprezentować będzie Szymon Hołownia. Z ramienia Konfederacji w TVP pojawi się z kolei Krzysztof Bosak.