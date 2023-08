Decyzja PSL rozbije koalicję z Hołownią? W Polsce 2050 narasta spór o Giertycha

Już w ten weekend PSL podejmie kluczowe decyzje w sprawie startu w wyborach parlamentarnych. W tych dniach prawdopodobnie ostatecznie rozstrzygnie się, czy ludowcy pójdą w koalicji z partią Polska 2050 Szymona Hołowni. W kuluarach pojawia się wiele głosów, że PSL zdecyduje się zerwać porozumienie lub zaproponować Hołowni inną opcję.

Chodzi o start wyłącznie pod szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z punktu widzenia ludowców to rozwiązanie bezpieczne, bo w wyborach wystarczyłoby przekroczyć próg 5 proc., a nie 8 proc. przewidziany dla koalicyjnego komitetu. Na to jednak nie chcą zgodzić się politycy Polski 2050.

Decyzja PSL rozbije koalicję z Hołownią?

"Z list PSL-u na pewno nie będziemy startować. Koalicyjny komitet wyborczy to jedna opcja, a druga to samodzielny start naszych ugrupowań. Jesteśmy przygotowani do samodzielnego startu i możemy zebrać wymagane podpisy. Mamy już gotowych kandydatów na listy. Finansowanie też wygląda dobrze. Musimy do wyborów pokazać, że nasz projekt działa i jest skuteczny" - mówił Hołownia w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

W tle pojawia się jeszcze inny wątek. Z nieoficjalnych sygnałów wynika, że Władysław Kosiniak-Kamysz prowadzi rozmowy z Donaldem Tuskiem dotyczące startu PSL w ramach szerokiej koalicji z Platformą Obywatelską. Dla ludowców byłoby to rozwiązanie idealne, bo gwarantowałoby im miejsce w nowym Sejmie. Mimo to taki scenariusz nie jest mile widziany na partyjnych dołach w PSL.

Na chwilę obecną mówi się o tym, że już w ten weekend Kosiniak-Kamysz zaproponuje Polsce 2050 i innym ugrupowaniom, m.in. AGROUnii, start z list PSL. Jeśli ten wariant nie przejdzie, a badania sondażowe będą nadal niekorzystne dla ludowców, wówczas otwarta zostanie kolejna furtka, czyli oficjalne przystąpienie do rozmów z Koalicją Obywatelską.

Czarne chmury nad Trzecią Drogą

Jakie decyzje ma dziś i jutro podjąć kierownictwo PSL? - Przede wszystkim trzeba podjąć uchwały w zakresie finansowania kampanii, w zakresie zatwierdzenia szefa sztabu wyborczego, w zakresie zatwierdzenia szefa finansów. Są to elementy, które wynikają z ordynacji wyborczej i one muszą być przez ciała statutowe przygotowane, przedłożone Radzie Naczelnej, która będzie to zatwierdzała - powiedział dziennikarzom Marek Sawicki.

Na pytanie, czy będzie podjęty temat koalicji PSL z Polską 2050 na wybory, czyli Trzeciej Drogi, Sawicki odparł, iż jest "przekonany, że również taka uchwała o pójściu na wybory w ramach komitetu koalicyjnego zostanie położona na stół".

Przypomnijmy, że ostatnio doszło do różnicy między PSL a Polską 2050 w rozmowach o wspólnym starcie w wyborach w kwestii rozszerzenia Trzeciej Drogi np. o AGROunię Michała Kołodziejczaka. W środę na spotkaniu w Łodzi lider Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział m.in., że "na Trzeciej Drodze Kołodziejczaka nie będzie. Nie będzie Kołodziejczaka, nie będzie AGROunii". - Jeżeli w jakimś sojuszu będzie Kołodziejczak, to mnie w tym sojuszu nie będzie. Po prostu nas nie będzie tam - dodał.

W Polsce 2050 narasta spór o Giertycha

Sama Polska 2050 nie ma w ostatnich dniach dobrej passy. W partii Szymona Hołowni wiele kontrowersji wywołała decyzja o zgłoszeniu kandydatury Romana Giertycha do Senatu. Hołownia w dziwnym uzasadnieniu podkreślił jednak, że Giertych nie będzie kandydatem jego ugrupowania.

W internetowym wpisie powtórzyła to posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. "Giertych nie jest kandydatem Polski 2050 i Hołownia wyraźnie to w swojej wypowiedzi podkreślił, nie jest też z tego co wiem w pakcie senackim" - napisała. Powstaje zatem podstawowe pytanie: skoro Giertych nie jest kandydatem Polski 2050, to w ramach jakich ustaleń zgłosił go Szymon Hołownia?

32 procent respondentów pytanych przez IBRiS w sondażu dla Radia ZET uważa, że PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni nie wystartują wspólnie w nadchodzących wyborach do Sejmu. 44,4 procent pytanych wierzy we wspólny start tych ugrupowań, a 23,6 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

