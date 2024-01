Decyzja sądu ws. TVP "nie ma żadnego znaczenia". Sienkiewicz postawił sprawę jasno

Sąd Rejestrowy w Warszawie zdecydował w poniedziałek o odrzuceniu wniosku o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego kwestii likwidacji TVP. Wcześniej podobna decyzja zapadła w stosunku do Polskiego Radia. Prekursorem całej sprawy jest minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, który w poniedziałek wydał oświadczenie.

Likwidacja TVP i Polskiego Radia. Sienkiewicz: Nic się nie zmienia

- Dzisiejszy brak wpisu dla funkcjonowania tych spółek nie ma żadnego znaczenia. W momencie złożenia sprzeciwu na decyzję referendarzy nic się nie zmienia. Prawnie status spółek jest taki sam i funkcjonują normalnie, jak w zwykłym czasie. To oznacza, że likwidatorzy nadal działają w trosce o powierzone im mienie i budynki oraz nadzorują wydawanie decyzji w tych spółkach - powiedział Sienkiewicz.

Minister kultury stwierdził się, że "wpis do KRS przez prawników nazywany jest deklaratywnym". - To jest po prostu informacja. W momencie, kiedy następuje odmowa takiego wpisu, to można ją zaskarżyć albo złożyć sprzeciw. Wówczas oznacza to, że odmowa przestaje mieć znaczenie. Prawnie nie ma żadnych skutków tak długo, póki prawomocnym wyrokiem sądu uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym wypadku o ustanowieniu likwidatorów, nie zostanie unieważniona przez sąd. To jest długa droga sądowa - mówił.

Powołano się na wyrok TK, który "nie istnieje"

Bartłomiej Sienkiewicz, odnosząc się do decyzji referendarzy w sprawie innych spółek, powiedział, że "dotychczasowe wyroki sądów w sprawie mediów regionalnych były rozstrzygane zgodnie z planem resortu kultury". - Tylko w przypadku Polskiego Radia i TVP sąd zdecydował się wydać inny wyrok" - ocenił.

W ocenie ministra Sienkiewicza fakt, że w uzasadnieniu decyzji oparto się o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o zakazie likwidacji TVP i Polskiego Radia, "to błędna decyzja". - Problem polega na tym, że referendarz nie zająknął się ani słowem o tym, że w świetle prawa wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie istnieje - mówił.

- Jest tak, ponieważ na mocy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i polskiego Sądu Najwyższego w siedmioosobowym składzie, udział w takim wyroku sędziego dublera, w tym wypadku sędziego Wyrembak, powoduje, że wyrok nie istnieje. Po prostu go nie ma - kontynuował Sienkiewicz.

MKiDN opublikowało oświadczenie. "TVP nadal jest w stanie likwidacji"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało też oświadczenie w tej sprawie. W mediach społecznościowych możemy przeczytać: "Dzisiejszy (z dnia 22 stycznia 2024 r.) wpis referendarza sądowego Tomasza Kosuba w Krajowym Rejestrze Sądowym, odmawiający ujawnienia otwarcia likwidacji TVP, nie powoduje skutków w postaci zmiany statusu Spółki i jej władz. Telewizja Polska S.A. jest nadal w stanie likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki (WZA), likwidatorem Spółki jest Pan Daniel Gorgosz, powołany tą samą uchwałą WZA".

"Jedynie potencjalny prawomocny wyrok sądu gospodarczego unieważniający uchwałę WZA mógłby skutecznie zakwestionować legalność rozpoczętego procesu likwidacji Spółki oraz powołania likwidatora, który nadal w świetle prawa pełni swoją funkcję. To samo odnosi się analogicznie do skuteczności powołania przez WZA nowej Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji (w składzie: Piotr Zemła, Maciej Taborowski i Anisa Gnacikowska)" - dodano.

