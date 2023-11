Demokratyczna koalicja zdecydowała. Wspólna kandydatka na ważne stanowisko

Do godziny 16:00 w poniedziałek 20 listopada politycy mieli czas na przedstawienie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Koalicja demokratyczna, czyli KO, Trzecia Droga i Lewica, zdecydowała się na wspólną kandydatkę. Polsat News ustalił, że będzie to mecenas Monika Horna-Cieślak.

Biorąc pod uwagę, że Horna-Cieślak jest kandydatką koalicji, która ma większość w Sejmie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że już za niecały miesiąc obejmie stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Kadencja Mikołaja Pawlaka, który obecnie piastuje ten urząd upływa 14 grudnia.

Do kwestii RPD odniosła się w Radiu ZET Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W programie "Gość Radia ZET" powiedziała, że kandydat na to stanowisko musi być osobą apolityczną. - Czyli nie poseł czy posłanka, ale ktoś, kto całkowicie poświęci się działalności na rzecz dzieci.

- Jednak to, co jest najważniejsze, to to, że obecny RPD kończy swoją działalność, bo jego następca czy następczyni będzie mieć mnóstwo roboty, żeby przywrócić wagę tego urzędu

- Agnieszka Dziemianowicz-Bąk