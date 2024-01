Demonstracja w obronie aresztowanych polityków PiS. Co dalej z Kamińskim i Wąsikiem?

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim. Przed budynkiem zebrali się demonstranci. Część z nich przyniosła flagi Polski oraz transparenty. Popierający Kamińskiego i Wąsika, w tym politycy PiS, zgromadzili się ponadto przed komendą policji na Pradze-Południe.

Kamiński i Wąsik zatrzymani. Co dalej?

Demonstracja poparcia dla Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego była zapowiadana na wtorek na godz. 20:00 już wcześniej. Około pół godziny przed zapowiedzianym terminem policja wkroczyła do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymała tam skazanych polityków PiS.

Służba Więzienna, która została przez PAP zapytana m.in. o warunki, w jakich będą przebywali byli ministrowie, jeśli zostaną doprowadzeni do zakładu karnego, przekazała, że nie udostępnia dziennikarzom informacji o konkretnych osadzonych. Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, skazanego lub ukaranego doprowadzonego do odbycia kary przyjmuje się do aresztu śledczego, w którym znajduje się orzeczenie oczekujące na wykonanie.

Pełnomocnik Macieja Wąsika potwierdził po godz. 20:00 w Telewizji Republika, że zarówno jego klient, jak i Mariusz Kamiński przebywają w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII przy ul. Grenadierów w Warszawie. Przekazał, że w ciągu kilku godzin politycy zostaną przewiezieni do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów.

Demonstracja w obronie Kamińskiego i Wąsika

Przed budynkiem policji ustawiło się kilku funkcjonariuszy. Obecny na miejscu dziennikarz Interii przekazał, że przed komendą na Grenadierów słychać okrzyki "więźniowie polityczni" i odśpiewywany jest hymn Polski. Odnotował też skandowanie: "precz z komuną" czy "chodźcie z nami, nie z Niemcami".

Na miejsce przybył m.in. były minister edukacji Przemysław Czarnek, który - zgodnie z relacją Interii - próbował wejść do komendy. Mówi, że jest to "zamach stanu". Funkcjonariusze zasłonili wejście do budynku. Pojawili się także Ryszard Terlecki i Radosław Fogiel, który również chciał wejść do komendy, tłumacząc to interwencją poselską. Na miejsce przybył też Jarosław Kaczyński, który wcześniej w Telewizji Republika nawoływał do mobilizacji.

Źródło: Radio ZET/Twitter/Interia