Długi w Lasach Państwowych po rządach ekipy Ziobry. "Obawiam się, że to nie wszystko"

"Gazeta Wyborcza" informuje o szokujących wynikach audytu przeprowadzonego w Lasach Państwowych. Jak się okazuje, organizacja należąca do Skarbu Państwa ma ogromne długi po tym, jak przez lata rządzili w niej ludzie Zbigniewa Ziobry.

Problemy Lasów Państwowych. Zaczęło się w 2022 roku

Wszystko zaczęło się pod koniec 2022 roku, kiedy - jak podaje "Gazeta Wyborcza" - Józef Kubica, polityk Suwerennej Polski ze Śląska, ówczesny dyrektor Lasów Państwowych zarządził, że w każdym nadleśnictwie ma stanąć billboard promujący "zrównoważoną gospodarkę leśną, ochronę przyrody i dziedzictwa narodowego"

Problem w tym, że cała akcja była mocno enigmatyczna, a to, co miało znaleźć się na billboardach, owiane tajemnicą. "Leśnicy, z którymi rozmawialiśmy, spodziewali się, że przed wyborami do Sejmu i Senatu 15 października na banerach pojawią się wizerunki polityków Zjednoczonej Prawicy.

Bannery Lasów Państwowych

Idąc jednak dalej - w kwietniu 2023 roku Lasy Państwowe podpisały umowę na wykonanie i montaż banerów w kwietniu 2023 roku z zakładem budowlano-drogowym Bieszczady z Ustrzyk Górnych. "Gołuchowski ośrodek wycenił pierwotnie zadanie na nieco ponad 52,8 mln zł. Spółka zaoferowała, że wykona je za 35 mln zł" pisze "GW".

Ostatecznie podwykonawcą spółki Bieszczady została spółka Helios Innovative Technology - ta miała zająć się produkcją i ustawieniem konstrukcji dla LP. Prezes firmy, Łukasz Daniel mówił w rozmowie z "GW": - Lasy Państwowe zwróciły się do mnie i podały cenę 64 mln zł za wyprodukowanie i ustawienie bannerów. Ja wyceniłem całość zlecenia na 17 mln. Myślałem, że ktoś chce ich naciągnąć.

"Zalegają mi ponad 3 miliony złotych"

- Wyprodukowałem 1,4 tys. stelaży do billboardów. Zadanie ostatecznie kosztowało, co wykazują faktury, ponad 14 mln zł. Nawet tych pieniędzy mi nie zapłacili. Zalegają mi z wypłatą ponad 3 miliony złotych - powiedział Łukasz Daniel.

"GW", powołując się na osoby, które znają wstępne wyniki audytu informuje, że nowa dyrekcja OKL w Gołuchowie jest przerażona całą sytuacją. Dziennik podaje, że nowy dyrektor Adam Kozyra obawia się, że to nie wszystkie zaległości, które wykaże audyt.

