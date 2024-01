Donald Tusk kontratakuje. W grze przedterminowe wybory

Donald Tusk został poproszony o komentarz do ewentualnego skierowania przez Andrzeja Dudę ustawy budżetowej na 2024 rok do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Powodem miałaby być nieobecność Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przy głosowaniu nad budżetem. – Nie sądzę, żeby prezydent zdecydował się na taki ruch. To byłby ruch irracjonalny [...] Ja wiem, że to jest druga i ostatnia kadencja pana prezydenta - więc być może nie przejmuje się opinią publiczną - ale nie wygląda mi na człowieka, który chciałby - tak na żywca - dokuczyć tym, którzy czekają na podwyżki – powiedział premier.

Budżet trafi do TK? Tusk: wtedy być może ja się zdecyduję na rozpisanie nowych wyborów

Zdaniem szefa rządu prezydent nie ma żądnego powodu, dla którego miałby skierować budżet do TK. – Nawet jeśli skieruje budżet do Trybunału, uzna, że ten budżet jest. To znaczy nie będzie poddawał w wątpliwość, czy ten budżet został złożony czy nie. Wiec na pewno nie ma mowy o pretekście do rozwiązania parlamentu poprzez wysłanie budżetu do Trybunału – dodał.

– Prezydent musiałby odmówić podpisania uznając, że go nie dostał, albo że to, co dostał, nie jest budżetem. [...] Wydaje mi się, że pan prezydent Duda już wiele razy pokazywał, że on nie ma temperamentu takiego ryzykanta, czy hazardzisty. To spokojny człowiek w sumie. Więc nie sądzę żeby chciał się wdawać w taką awanturę. Ale też mogę to powiedzieć - oczywiście na razie we własnym imieniu - gdyby w jakiś sposób prezydent Duda, instytucje, których i wiarygodność, i ważność są bardzo wątpliwe, np. TK - klasyczny przykład instytucji tworzonej wadliwie, jeśli rzeczywiście jakąś nadzwyczajną kreatywnością znajdą sposób żeby blokować możliwości funkcjonowania państwa, jeśli prezydent Duda na prawdę na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów – zapowiedział Tusk.

Budżet na 2024 rok zakłada m.in. podwyżki dla nauczycieli oraz dla sfery budżetowej. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 184 mld zł, a deficyt środków europejskich ustalono na 32,5 mld zł. W uzasadnieniu do ustawy napisano, że biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, prognozowany deficyt sektora finansów - według metodyki unijnej - wyniesie w tym roku 5,1 proc. PKB. Dochody państwa mają wynieść blisko 682,4 mld zł, w tym wpływy z podatków prawie 603,9 mld zł. Ustalony limit wydatków na ten rok wynosi blisko 866,4 mld zł.

Źródło: Radio ZET/PAP