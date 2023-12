Donald Tusk nie będzie zadowolony. Prześcignął go Duda i Kosiniak-Kamysz

Onet opublikował wyniki przygotowanego przez IBRiS rankingu zaufania do polityków. Już po raz drugi na pierwszym miejscu uplasował się Szymon Hołownia, który cieszy się sympatią niemal połowy ankietowanych - 30,5 wyraziło zdecydowane zaufanie do marszałka Sejmu. 15,1 proc. "raczej ufa Hołowni'.

Ranking zaufania do polityków. Kosiniak-Kamysz zyskuje

Drugie miejsce w rankingu przypadło liderów PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej cieszy się zaufaniem 43,8 proc. badanych - to o 1,4 pkt proc. więcej, w porównaniu do badania realizowanego miesiąc temu. Ostatnie miejsce na podium przypadło Rafałowi Trzaskowskiemu, któremu ufa 43,3 proc. badanych.

Poważny spadek zaufania do Tuska

Bardzo duży spadek zaufania odnotował Donald Tusk, który nie utrzymał miejsce w czołowej trójce. Zaufanie do premiera wyraziło 37,5 proc. badanych - to spadek o 5,5 proc. w porównaniu do listopada. Co ciekawe, wyżej od Donalda Tuska, bo na czwartym miejscu, znalazł się prezydent Andrzej Duda - zaufanie wobec głowy państwa wyraziło 39,5 proc. badanych.

W pierwszej dziesiątce polityków cieszących się największym poziomem zaufania w społeczeństwie znaleźli się jeszcze:

Tym politykom Polacy nie ufają najbardziej

Onet podzielił się też wynikami antyrankingu zaufania. Najwięcej negatywnych opinii otrzymał Zbigniew Ziobro - zaufania do niego nie wyraża 70,2 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się lider PiS Jarosław Kaczyński (66,1 proc.). Niechlubne podium zamyka Krzysztof Bosak z wynikiem 57,1 proc.

Ponad połowa ankietowanych nie ufa też Sławomirowi Mentzenowi. Onet podkreśla, że w tym miesiącu nie ma wyraźnych wzrostów nieufności do polityków. Niemal wszyscy tracą negatywny elektorat, który zaczyna być w znacznym stopniu obojętny.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 16-17 grudnia 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Źródło: Radio ZET/Onet