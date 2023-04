Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska złożył w listopadzie 2022 roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Marek Falenta, biznesmen skazany za nielegalne nagrywanie rozmów m.in. polityków związanych z rządem PO-PSL. W piśmie z 11 kwietnia, do którego dotarł portal TVP.info, czytamy, że prokuratura zdecydowała o wszczęciu śledztwa.

"Wszczęto śledztwo ws. przekroczenia w I połowie 2014 roku, w dacie bliżej nieustalonej, w nieustalonym miejscu, uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - Donalda Tuska - ówczesnego Prezesa Rady Ministrów RP w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmioty zajmujące się obrotem węglem kamiennym" - czytamy w piśmie prokuratury do Marka Falenty, które opublikowano na portalu. Według zawiadamiającego Tusk miał "zlecić bez podstawy prawnej i faktycznej kontrolę spółki Składy Węgla w celu wymuszenia zaprzestania importu węgla z Federacji Rosyjskiej", działając tym samym na szkodę interesu prywatnego spółki.

Śledztwo ws. Donalda Tuska

Składy Węgla to firma, która należała do Marka Falenty. Biznesmen wraz z zawiadomieniem w listopadzie 2022 roku złożył do sądu pozew cywilny, w którym zarzuca Tuskowi zniesławienie i domaga się przeprosin. "W niniejszym przypadku doszło do zniesławienia pokrzywdzonego poprzez sformułowanie: nieprawdziwej wypowiedzi opisującej, zgodnie z którą Marek Falenta miał współpracować ze służbami Federacji Rosyjskiej w celu obalenia polskiego rządu i sprzedać tym służbom nagrania rozmów polskich polityków; nieprawdziwej wypowiedzi opisującej, zgodnie z którą Marek Falenta został skazany za nieprawidłowości w ramach działalności spółki Składy Węgla w zakresie importu węgla z terenu Federacji Rosyjskiej" - zacytował pismo portal TVP.info.

Do informacji o wszczęciu śledztwa odniósł się rzecznik PO Jan Grabiec. "Wyszło szydło z worka. PiS-owska prokuratura wszczyna śledztwo przeciwko Donaldowi Tuskowi, po doniesieniu Marka Falenty (przestępcy od nielegalnych podsłuchów polskiego rządu, importu węgla z Rosji i kontaktów z agentami). Zarzut: Donald Tusk jako polski premier zlecił kontrolę firmy Marka Falenty importującej węgiel z Rosji” - napisał na Twitterze. Polityk PO dodał, że po aferze podsłuchowej do władzy doszedł PiS i "zaczął się rekordowy import węgla z Rosji".

"Rozumiecie? Tusk rzekomo przekroczył uprawnienia, bo walczył z importem ruskiego węgla. Tusk na twardo zwalczał import ruskiego węgla - to razi PiS-owców" - stwierdził senator PO Krzysztof Brejza.

