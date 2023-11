Donald Tusk przyłapany. Odbył tajemnicze spotkanie na Wiejskiej 12a

Liderzy demokratycznej opozycji oświadczyli, że kandydatem KO, Trzeciej Drogi i Lewicy na urząd premiera jest Donald Tusk. Obecnie trwają pracę nad powstaniem umowy koalicyjnej. Cezary Tomczyk (KO) zapowiedział w niedzielę w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET", że skład nowego rządu i umowa koalicyjna zostaną przedstawione w ciągu kilku dni. Jednocześnie podkreślił, że to liderzy ugrupowań koalicyjnych będą przedstawiali konkrety dotyczące umowy. – Jedno jest pewne: jesteśmy na finiszu – oświadczył.

Adam Bodnar zostanie ministrem sprawiedliwości?

W piątek Adam Bodnar, senator nowej kadencji i były Rzecznik Praw Obywatelskich mówił w Polsat News, że jest umówiony z Donaldem Tuskiem na spotkanie ws. nowej roli. – Zobaczymy, co z tego spotkania wyjdzie – mówił. Dopytywany, czy odbędzie się ono w najbliższych dniach, odparł: – Teraz, myślę, że wszystko się decyduje.

Na pytanie, czy w przyszłym rządzie chciałby zostać ministrem sprawiedliwości, odpowiedział, że "to jest decyzja, która należy do Koalicji Obywatelskiej". – Mogę wykonywać różne zadania dotyczące praworządności, zarówno w rządzie, jak i w Senacie. Jest sporo do zrobienia, sporo rzeczy do poukładania w Polsce – powiedział Bodnar.

– Nie po to przez tyle lat, czy to kształciłem studentów, czy zajmowałem się różnymi kwestiami dotyczącymi ochrony praw człowieka i praworządności, żeby teraz mówić, że w tym kluczowym momencie to mnie nie interesuje, żeby się nie zaangażować w odbudowywanie tego, co jest do zrobienia w Polsce – podkreślił.

"Fakt": Tusk, Bodnar i Grodzki spotkali się na Wiejskiej

Jak ustalił "Fakt", do spotkania Tusk-Bodnar doszło prawdopodobnie w sobotę 4 listopada. Na zdjęciach sprzed budynku na ulicy Wiejskiej 12a w Warszawie widać, jak z biura krajowego PO wychodzą były RPO i marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jako ostatni - po godzinie 19 - budynek opuścił sam lider PO Donald Tusk. O czym rozmawiali politycy? Adam Bodnar odmówił komentarza w tej sprawie. Marszałek Grodzki powiedział "Faktowi", że na Wiejskiej pojawił się w związku z "roboczymi sprawami senackimi".

