Donald Tusk tłumaczy angielskie zdanie. Zwrócił się bezpośrednio do Dudy

Donald Tusk zwrócił się w mediach społecznościowych do prezydenta Andrzeja Dudy. Premier opublikował materiał z zagranicznych mediów, w którym opisana jest sytuacja polityczna w Polsce. "Panie Prezydencie «hellbend on doing something» znaczy «jest gotowy za wszelką cenę»" - napisał na Twitterze Donald Tusk.