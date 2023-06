Tusk wzywa na kolejny marsz. "Do wyborów będziemy szli do przodu"

Donald Tusk zaprosił 7 czerwca do udziału w kolejnym marszu. Manifestacja z 4 czerwca w Warszawie okazała się frekwencyjnym sukcesem, przyniosła też wzrost notowań Koalicji Obywatelskiej w sondażach.

Były premier powiedział w środę na konferencji w Poznaniu, że zaprasza na kolejny marsz, tym razem w stolicy Wielkopolski. Wskazał, że taka manifestacja rozwieje wątpliwości tych, którzy nie dowierzają we frekwencyjny sukces śodowisk opozycyjnych.

Tusk zaprasza na kolejny marsz. "Do wyborów będziemy szli do przodu"

- Zapraszam wszystkich mieszkańców Poznania i okolic na 16 czerwca na Plac Wolności. [...] Będziemy mieli sposobność pokazać wszystkim sceptykom, tym co nie chcieli wiedzieć tego, co widzieli w Warszawie – mówił Tusk. Podkreślał, że "do dnia wyborów będziemy szli do przodu".

- Będę prosił o mocne wparcie i pokazanie tym wszystkim, którzy chcieli przekonać, że 4 czerwca nic się nie zdarzyło - powiedział Tusk. I zapowiedział, że w następnych dniach pojawi się w Jeleniej Górze, Wrocławiu i Kłodzku.

RadioZET.pl