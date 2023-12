Doniesienia o przedterminowych wyborach. “Taktyka spalonej ziemi”. Polityk PiS komentuje

Paweł Jabłoński w programie “Gość Radia ZET” był w środę pytany o sytuację w mediach publicznych. Według posła PiS do siedziby Polskiej Agencji Prasowej PO wysłała “ludzi z bronią”. Polityk zapowiedział również, że jeszcze w środę zostanie przeprowadzona kontrola poselska w Ministerstwie Kultury ws. zmiany władz w TVP, Polskim Radiu i PAP. - Mamy bardzo poważne podejrzenia, że doszło do poświadczenia nieprawdy w dokumentach, aktach notarialnych - stwierdził Jabłoński.

Polityk PiS mówił, że jego partia chce odsunąć Donalda Tuska od władzy wygrywając wybory, ale niekoniecznie za 4 lata. - Może będą wcześniej - zgadywał Paweł Jabłoński. Poseł Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że rządząca koalicja składa się z kilkunastu różnych partii. - Może być tak, że w tej kadencji dojdzie do jakichś zmian, są po drodze wybory prezydenckie, ambicje prezydenckie ogłosił już Szymon Hołownia, myślę, że i z Platformy, i z PSL-u i SLD będą chcieli startować kandydaci. Kto wie, jak to będzie wyglądało - mówił.

Duda "zagra" budżetem na przedterminowe wybory? Jabłoński: nie ma takiej procedury

Poseł PiS odniósł się również do rozważanego na łamach “Gazety Wyborczej” scenariusza, wg. którego prezydent Andrzej Duda zastosuje “taktykę spalonej ziemi” i odeśle ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli znajdą się w niej 3 mld zł na TVP. Wówczas Trybunał kierowany przez Julię Przyłębską orzekłby niekonstytucyjność budżetu, co miałoby doprowadzić do przedterminowych wyborów. - Ktoś, kto to napisał w “Gazecie Wyborczej”, nie zna konstytucji. Możliwość skrócenia kadencji Sejmu jest wtedy, kiedy budżet nie zostanie przedstawiony prezydentowi do podpisu. To jest zamknięcie tej drogi - tłumaczył Jabłoński.

Poseł PiS zaznaczył, że prezydent nie może skrócić kadencji Sejmu. - Tylko gdyby Sejm się nie wyrobił, nie przedstawił prezydentowi budżetu, to jest chyba artykuł 225 konstytucji - powiedział Jabłoński w Radiu ZET.

- Termin mija 29 stycznia - zauważyła prowadząca Beata Lubecka. - No tak, ale to zależy od Sejmu. To nie jest tak, że jak prezydent odeśle do Trybunału, to może skrócić kadencję Sejmu. Komuś, kto to wymyślił, albo coś tam dzwoni tylko nie do końca wiadomo, w którym kościele, albo postanowił zrobić jakąś wrzutkę licząc, że się nikt nie zorientuje. Przeczytajcie państwo artykuły odpowiednie konstytucji - zaapelował polityk i dodał, że nie ma takiej procedury. - To jest wymysł, pewnie po to, aby odwrócić uwagę od zamachu na media - uważa Jabłoński.

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Wyborcza"