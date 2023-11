Doniesienie do prokuratury na Morawieckiego. Złożył je NIK

NIK w złożonym do prokuratury doniesieniu twierdzi, że doszło do nadużycia władzy przez premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o artykuł 231, paragraf 3 Kodeksu karnego. Artykuł ten dotyczy sytuacji, w której funkcjonariusz publiczny "przekraczają swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków". Zgodnie z tym zapisem "Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Doniesienie do prokuratury na Morawieckiego

Według kontrolerów NIK decyzja Morawieckiego o utworzeniu szpitala na PGE Narodowym doprowadziła do wyrządzenia szkody w wysokości ponad 69 milionów złotych. Najwyższa Izba Kontroli twierdzi, że premier wydał decyzję w tej sprawie bez analizy rzeczywistego zapotrzebowania na liczbę szpitalnych łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Zdaniem NIK prawidłowa analiza danych prowadziła do wniosku, że liczba łóżek w istniejących podmiotach leczniczych w pełni i z wystarczającą rezerwą zabezpieczała ówczesne potrzeby.

Według zawiadomienia złożonego w prokuraturze premier Morawiecki nie dokonał również analizy dostępności kadr medycznych i kalkulacji kosztów związanych z utworzeniem szpitala. Skutkiem tego było – zdaniem kontrolerów NIK – poniesienie w sposób niecelowy i nieefektywny milionowych wydatków oraz działanie na szkodę interesu publicznego.

Działalność szpitala na Stadionie Narodowym od listopada 2020 roku do kwietnia 2021 kosztowała budżet 107 milionów złotych – wynika z dokumentów, które w czerwcu 2021 roku w ramach kontroli poselskiej, uzyskali politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński. W tym czasie szpital przyjął 1834 pacjentów.

NIK w raporcie przedstawionym w połowie września 2023 roku informował o swoich ustaleniach, według których sposób niecelowy i nieefektywny wydano ponad 612,6 milionów złotych na utworzenie, funkcjonowanie i likwidację 14 szpitali tymczasowych zlokalizowanych w obiektach wielkopowierzchniowych. Jak twierdziła Najwyższa Izba Kontroli, tak wysokie nakłady wynikały nie tylko z niewielkiego ich wykorzystania, ale także między innymi z konieczności ponoszenia kosztów opłat czynszowych czy kosztów ochrony, których nie było w szpitalach tymczasowych utworzonych w obiektach przeznaczonych do udzielania świadczeń leczniczych.

W przypadku samego tylko szpitala zorganizowanego na Stadionie Narodowym w Warszawie na czynsz wydano 36,4 milionów złotych, eksploatacja kosztowała 8,5 miliona złotych, ochrona 4,3 miliona złotych, a koszty z tytułu opłaty technicznej wyniosły 1,9 miliona złotych – wynika z ustaleń kontrolerów NIK.

Źródło: Radio ZET