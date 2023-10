Doradca polityczny zdradza, co będzie kluczem do sukcesu w debacie TVP

Debata przedwyborcza w TVP będzie pierwszym i ostatnim wydarzeniem w tej kampanii wyborczej, w którym zmierzą się ze sobą liderzy wszystkich największych komitetów: PiS, KO, Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Znajmy już nazwiska wszystkich uczestników. W czwartek swój udział w debacie zapowiedział szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wzywając do tego samego prezesa PiS. Sztabowcy z Nowogrodzkiej szybko jednak odpowiedzieli, że Jarosław Kaczyński tego dnia wybiera się do Przysuchy i nie weźmie udziału w debacie.

Przedstawicielem PiS będzie premier Mateusz Morawiecki. Trzecią Drogę, czyli koalicję PSL i Polski 2050, reprezentować będzie Szymon Hołownia. Z ramienia Konfederacji wystąpi Krzysztof Bosak. Przedstawicielem Bezpartyjnych Samorządowców będzie z kolei Krzysztof Maj.

Debata w TVP. Co będzie kluczem do sukcesu?

Największe zaskoczenie to reprezentantka Lewicy - Joanna Scheuring-Wielgus. Wśród lewicujących użytkowników Twittera wybór ten spotkał się z dużym niezadowoleniem. Wcześniej zakładano, że Lewica zgłosi do debaty Włodzimierza Czarzastego, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk lub Adriana Zandberga.

Do ostatniego dnia kampanii wyborczej walka o wygraną toczyć się będzie między PiS a Koalicją Obywatelską, które mają największe poparcie w badaniach sondażowych. Nie może zatem dziwić, że to właśnie starcie Morawiecki - Tusk wywołuje największe emocje. O tym, co może okazać się kluczem do sukcesu w debacie TVP, mówił w rozmowie z reporterem Radia ZET Rafałem Miżejewskim doradca polityczny Jakub Bierzyński.

Bierzyński wskazuje, że najważniejsze w takiej debacie jest utrzymanie nerwów na wodzy. Jego zdaniem w tej kwestii największe wyzwanie stoi przed Donaldem Tuskiem, który z pewnością będzie na celowniku prowadzących debatę. Jednym z nich będzie gwiazdor rządowego TVP Info Michał Rachoń, który niedawno zakłócał konferencję prasową lidera PO.

Tusk przypomni Morawieckiemu epizody z przeszłości?

Bierzański doradza sztabowi Tuska, by przed debatą obejrzeli ostatnie wydania "Wiadomości" TVP, bo tezy, które są tam lansowane, z pewnością pojawią się w pytaniach podczas debaty.

Rozmówca Rafała Miżejewskiego podkreśla także, że Mateuszowi Morawieckiemu będzie trudno uciec od przeszłości i epizodu związanego z doradzaniem rządowi Donalda Tuska. Według Bierzańskiego Tusk zrobi wszystko, by przypomnieć politykowi PiS czasy, gdy związany był ze swoimi obecnymi przeciwnikami.

Debaty przedwyborcze to także szansa dla mniejszych komitetów. Szczególnie ciekawie zapowiada się walka o trzecie miejsce na podium, bo w badaniach sondażowych zarówno Lewica, Trzecia Droga i Konfederacja notują podobne poparcie, a to właśnie od wyniku tych trzech formacji może zależeć, kto zdoła stworzyć sejmową większość.

Nie można także lekceważyć Bezpartyjnych Samorządowców. Przypomnijmy, że dzięki bardzo dobremu występowi Adriana Zandberga w debacie w 2015 roku, niewielka wówczas Partia Razem zdobyła ostatecznie w wyborach 3,6 proc. poparcia, co zagwarantowało jej subwencję z budżetu państwa. Przed podobną szansą stoją obecnie Bezpartyjni Samorządowcy, choć z pewnością ich polityczne ambicje sięgają znacznie wyżej.