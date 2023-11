Kim jest Dorota Olko? Znamy postulaty posłanki Razem

Dorota Olko wywodzi się ze środowiska naukowego i prasowego, a w inicjatywy o polityczne angażuje się od 2015 roku. Polska działaczka i socjolożka jest związana z Partią Razem (przemianowaną na Lewicę Razem) od samego początku powstania ugrupowania. Olko kandydowała m.in. w wyborach parlamentarnych w 2015 roku i w samorządowych w 2018 roku, ale dopiero w wyborach 2023 zdobyła mandat poselski do Sejmu X kadencji, startując z list Nowej Lewicy.

Przybliżamy poglądy i postulaty posłanki oraz najciekawsze fakty z jej życia.

Dorota Olko: życiorys, wiek, wykształcenie, doktorat

Dorota Olko urodziła się w 1988 roku w Siedlcach. Kształciła się w Warszawie: ukończyła socjologię i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studium Filologii Polskiej. W swojej karierze zawodowej pracowała jako badaczka społeczna, nauczycielka akademicka i redaktorka. Jako rzeczniczka dawnej Partii Razem publikowała na łamach Krytyki Politycznej.

Posłanka obroniła doktorat, o czym poinformowała 6 października 2023 roku w mediach społecznościowych. W swojej rozprawie doktorskiej analizowała stosunek do ciała w polskich klasach ludowych. Pracę zatytułowała „Stosunek do ciała a nierówności społeczne. Analiza praktyk cielesnych klas ludowych w Polsce”.

Dorota Olko: poglądy, działalność polityczna

Dorota Olko kilkukrotnie kandydowała w wyborach. Próbowała dostać się do Sejmu w 2015 i 2019 roku, do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2018 roku oraz do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Dopiero w wyborach parlamentarnych w 2023 roku zdobyła mandat poselski. Zagłosowało na nią ponad 44 tysiące osób.

Postulaty posłanki pokrywają się z propozycjami i poglądami partii Lewica Razem, którą reprezentuje. W kontekście gospodarczo-ekonomicznym Dorota Olko opowiada się za:

budową ze środków publicznych mieszkań na tani wynajem,

regulacją czynszów,

budową akademików,

podwyżkami dla tzw. budżetówki.

Razem z partyjnymi koleżankami i kolegami postuluje też skrócenie czasu pracy, wprowadzenie jednolitego urlopu rodzicielskiego czy pełnopłatnego L4 w sytuacji konieczności zajęcia się chorym dzieckiem.

Dorota Olko: postulaty, prawa kobiet, Instagram

W sprawach uznawanych powszechnie za światopoglądowe posłanka podkreśla priorytet pracy na rzecz praw kobiet, m.in. refundację antykoncepcji i możliwość zakupu tabletki „dzień po” bez recepty. Dorota Olko mówi też o chęci liberalizacji prawa aborcyjnego. Jakiś czas temu podkreślała: - Jesteśmy to winne naszym wyborczyniom […]. To nie jest kwestia światopoglądowa, to jest kwestia życia, śmierci, bezpieczeństwa kobiet.

Działaczka apeluje również o zmiany związane z polską szkołą, w szczególności o przyjazność uczniom nieheteronormatywnym. „Już za chwile uwolnimy polską oświatę od prawicowców szczujących na mniejszości. Chcemy szkoły empatycznej, tolerancyjnej i wspierającej” – napisała w październiku 2023 na Instagramie. Konto na tej platformie pozostaje jednym z głównych środków komunikacji Doroty Olko z jej wyborcami.

Dorota Olko: rodzina, mąż, dzieci

Posłanka Razem skupia się na działalności politycznej i nie dzieli się swoim życiem prywatnym. Z tego względu nie wiadomo, czy jest obecnie w związku i czy ma dzieci. W jednej z nielicznych wypowiedzi dotyczących rodziny Dorota Olko zdradziła, że jest córką chemiczki. Przy okazji strajku nauczycieli w 2019 roku podzieliła się z internautami wspomnieniami z dzieciństwa związanymi z pracą mamy. Na Facebooku napisała: „Kilkanaście lat temu mama wygrała plebiscyt na nauczyciela roku »Tygodnika Siedleckiego«, głosowali uczniowie. Oprócz tego ma w szafkach krzyże zasługi, medale edukacji narodowej, oskary od uczniów i inne tego typu troefa. Oraz satysfakcję, że jej uczniowie dostają się na medycynę i inne prestiżowe studia [...]. Od prawie roku moja mama jest emerytką. Pożegnanie ze swoim liceum, w którym przepracowała 40 lat, przeżywa do dziś, kochała tę nigdy niekończącą się pracę. Jeśli płace w oświacie w końcu wyraźnie nie wzrosną, takich nauczycieli niedługo po prostu nie będzie. O ile w ogóle będą jacykolwiek”.

Źródło: Radio ZET/wybory.gov.pl/dorotaolko.pl/depotuw.ceon.pl