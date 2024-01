"Dramatyczna eskalacja", "bezprecedensowy teatr". Świat o Kamińskim i Wąsiku

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika budzi ogromne emocje, a co za tym idzie, jest szeroko komentowana - również w zagranicznych mediach. Agencja Reutera podaje, że "polska policja wkroczyła do Pałacu Prezydenckiego, wykonując w ten sposób wyrok sądu, nakazujący uwięzienie byłego ministra spraw wewnętrznych i jego zastępców". Oceniono też, że "zaostrza to konflikt pomiędzy Andrzejem Dudą a nowym rządem.

Kamiński i Wąsik aresztowani. Świat komentuje sytuację w Polsce

Reuters zwraca też uwagę na postawę Donalda Tuska. Jak czytamy "premier już wcześniej oskarżył prezydenta Andrzeja Dudę o utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości". Przypomnijmy, że lider KO w ten sposób odniósł się do "ukrywania" Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim.

"The Guardian" pisze z kolei o "dramatycznej eskalacji konfliktu między nowym a poprzednim rządem w Polsce". "Wydarzenie to stanowi kolejny element zaostrzającego się sporu pomiędzy nowym rządem, na czele którego stoi premier Donald Tusk, a konserwatywną partią Prawo i Sprawiedliwość, która rządziła Polską przez osiem lat, aż do porażki w październikowych wyborach powszechnych" - czytamy.

W tekście przypomniano też wypowiedź Donalda Tuska, który powiedział: - Chcę tylko, aby prezydent był świadomy tego, w co wplątali go jego polityczni przyjaciele. To oni zastawili na niego pułapkę, nie ja.

"Bezprecedensowy teatr polityczny"

Brytyjska BBC pisze o "dniu bezprecedensowego teatru politycznego w Polsce". "Głowa państwa mogłaby rozwiązać spór, ponownie ułaskawiając polityków, teraz gdy wyrok jest prawomocny. To postawiłoby jednak pod znakiem zapytania status prawny pierwszego ułaskawienia".

Do sprawy odniósł się tez niemiecki "Sueddeutsche Zeitung". W materiale, który zatytułowano "Zatrzymanie w Pałacu Prezydenckim" możemy przeczytać, że "Andrzej Duda chce uratować od kary więzienia dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości". W tekście zacytowano też Donalda Tuska, który "określił zachowanie głowy państwa jako sabotaż" - czytamy.

"Decydująca bitwa woli pomiędzy dwoma obozami"

Na portalu Politico możemy z kolei przeczytać, że "aresztowania Kamińskiego i Wąsika stanowią sedno walki pomiędzy Dudą a nowym premierem Donaldem Tuskiem, który dąży do rozwikłania ośmiu lat rządów nacjonalistycznej, konserwatywnej partii PiS, wykorzeniając lojalistów poprzedniej administracji z kluczowych instytucji, takich jak media, sądy i instytucje państwowe".

W tekście zauważono też, że "Andrzej Duda jest powiązany z PiS i nadal ma duże możliwości udaremnienia prób reform Tuska". "Sprawa dwóch skazanych posłów PiS korzystających z ochrony prezydenta, szybko przerodziła się w decydującą bitwę woli pomiędzy obydwoma obozami".

Komentarze w sprawie Kamińskiego i Wąsika pojawiają się także w mediach amerykańskich. "Washington Post" podaje, że "sojusznicy Tuska z zadowoleniem przyjęli aresztowanie, twierdząc, że oznacza to powrót do pociągania urzędników do odpowiedzialności".

Źródło: Radio ZET/BBC/Politico/"The Guardian"/"Sueddeutsche Zeitung"/"Washington Post"/Reuters