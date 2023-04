"Drób techniczny" trafi do Polski? Poseł ostrzega i zapowiada wezwanie Kaczyńskiego

Nie milkną echa tzw. afery zbożowej. Z uwagi na duży napływ produktów rolnych z Ukrainy rząd wydał zakaz ich importowania do końca czerwca. Nowymi przepisami objęte zostało nie tylko zboże, ale też jaja i cukier. Zamieszenie nie pozostało jednak bez konsekwencji politycznych.

W całym kraju nasilają się protesty rolników. Stanowisko ministra rolnictwa stracił Henryk Kowalczyk, a zastępujący go Robert Telus wciąż szuka - na razie bezskutecznie - porozumienia ze środowiskami rolniczymi. W dodatku prawie 70 proc. Polaków negatywnie oceniło działania PiS ws. uporządkowania tego kryzysu.

Prezes PSL: powołujemy zespół ds. afery zbożowej

Spotkało się to z reakcją opozycji. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział niedawno w Radiu ZET powstanie specjalnego zespołu parlamentarnego ds. "zbadania afery zbożowej, afery drobiowej i innych produktów". - Bo to też miód. Dzwonią do nas pszczelarze i mówią, że wjechał miód techniczny do Polski - mówił prezes PSL.

Zapowiedział również, że zespół ten na pewno wezwie premiera Mateusza Morawieckiego. - To pewna kolejność zdarzeń, która musi nastąpić. Wezwiemy też ministrów - przekonywał. - Pomoc Ukrainie tak, ale nie kosztem polskich konsumentów i nie budowanie nowych oligarchów na Ukrainie. Tam nie ma małych gospodarstw rolnych - dodał.

W tym temacie w rozmowie z Wirtualną Polską wypowiedział się również inny polityk PSL Stefan Krajewski. - Za chwilę się okaże, że mamy "drób techniczny" i "miód techniczny" - stwierdził. Poszedł też jeszcze dalej i zapowiedział, że przed komisję ludowców zostaną wezwani kolejni przedstawiciele władz.

Chcemy zaprosić przedstawicieli rządu i resortu rolnictwa. Chcemy też kontaktu z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Nie wykluczamy zaproszenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Stefan Krajewski, PSL

Poseł PSL odniósł się także do perspektywy kar, jakie Komisja Europejska może nałożyć na Polskę w związku z embargo na ukraińskie produkty. - Jeśli zostaną one faktycznie nałożone - czego oczywiście nikt nie chce - to odczujemy to wszyscy. Naszą rolą jest wyjaśnienie i uspokojenie Polaków - zadeklarował.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że "żywność z Ukrainy zawsze będzie miała przewagę". - Jest dużo tańsza, bo nie musi spełniać norm unijnych. Niższe są w Ukrainie koszty wytworzenia produktów - podkreślił Krajewski.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska