Tak zostanie wybrany nowy rząd. Szczegóły tzw. drugiego kroku konstytucyjnego

Drugi krok konstytucyjny to procedura, która następuje, gdy rząd nie uzyskał wotum zaufania lub nie został powołany i to Sejm, a nie prezydent, wskazuje nowego premiera. Potrzeba do tego bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jak powstaje nowy rząd? Na czym dokładnie polega drugi krok konstytucyjny? Sprawdź, co warto wiedzieć.