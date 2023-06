Sondaż obywatelski dla „GW” został przeprowadzony po raz pierwszy w marcu br. Już wówczas pokazywał, że opozycja może wygrać i realnie przejąć władzę tylko w jednym przypadku – startu z jednej, wspólnej listy czterech ugrupowań (KO, Polski 2050, PSL, Lewicy). Badanie wykazało też zaskakująco wysoki wynik Konfederacji.

26 czerwca dziennik opublikował wyniki drugiego „sondażu obywatelskiego”. Teraz pracownia Kantar Public zbadała na zlecenie fundacji Forum Długiego Stołu warianty na osobnych próbach, po 1000 osób na każdy - co byłoby, gdyby demokratyczna opozycja wystartowała w wyborach na trzech listach, a co, gdyby poszła do wyborów zjednoczona.

Drugi sondaż obywatelski. To jedyna szansa opozycji na przejęcie władzy

Wnioski są podobne, z tym że opozycja pozostaje coraz mocniej postawiona pod ścianą. W scenariuszu „A” z trzema osobnymi listami (jak jest obecnie: KO, Trzecia Droga oraz Lewica) 34,4 proc. ankietowanych zagłosowałoby na PiS, 30,8 proc. na KO, 10,05 proc. na Konfederację. Trzecia Droga zdobyłaby tylko 7,8 proc. głosów wyborców, a Lewica ledwo przekroczyłaby próg - 5,7 proc. 5,5 proc. zapytanych nie wiedziałoby, na kogo zagłosować w tej konfiguracji.

Gdy poproszono niezdecydowanych ankietowanych, by wskazali dwie, trzy partie, które biorą pod uwagę i rozdzielono te głosy, wyniki wyglądały tak: PiS - 35,3 proc., KO - 31,6 proc., Konfederacja - 11,3 proc., Trzecia Droga - 9,3 proc., Lewica - 6,6.

Drugi wariant sondażu (B) zakładał jedną listę ugrupowań opozycji. Już przy rozdzieleniu głosów niezdecydowanych i w odniesieniu do komitetów, które przekraczają próg wyborczy, poparcie dla partii politycznych wyglądałoby tak:

Jedna lista opozycji (KO, PSL, Polska 2050, Lewica) - 48,4 proc.

PiS - 34,5 proc.

Konfederacja - 17,1 proc.

Następnie przeliczono, jak wyniki sondażu w obu wariantach przekładałyby się na mandaty poselskie w Sejmie. Przy osobnym starcie opozycji KO miałaby 169 mandatów, Trzecia Droga 35, a Lewica 19, co dałoby tym ugrupowaniom łącznie 223 mandaty. To nie wystarczy do zmiany władzy. PiS w takim układzie sił miałby 190 mandatów, a Konfederacja - 47 - łącznie 237 mandatów w Sejmie.

Zdecydowana wygrana zjednoczonej opozycji w wariancie B dałaby jej większość w Sejmie, ale o włos (232 mandaty). "Z tych wyliczeń wynika, że w wariancie trzech list opozycja dostaje w sumie więcej głosów wyborców, ale przekłada się to jednak na mniej mandatów w Sejmie. W przypadku jednej listy opozycji jest odwrotnie" – wnioskuje gazeta, przybliżając stosowaną przy wyborach metodę D'Honta. Premiuje ona zwycięskie oraz jednoczące się partie.

RadioZET.pl/Wyborcza.pl