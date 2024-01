Duda zmienia zdanie. "Dokumenty doręczone. Decyzja w rękach Prokuratora Generalnego"

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że wszczął procedurę ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jeszcze w ostatnich dniach głowa państwa przekonywała, że „podręcznikowe ułaskawienie” sprzed ponad ośmiu lat zamyka ten temat.

Do zwrotu w sprawie odnosiła się w czwartek w TV Republika prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Została zapytana o to, czy jest to nowa procedura względem tej z 2015 roku. Kamiński i Wąsik zostali wówczas ułaskawieni przed prawomocnym wyrokiem.

Drugie ułaskawienie prezydenta. "Nie da się abstrahować"

Paprocka podkreśliła, że prezydent Duda "cały czas uważa", że procedura ułaskawienia obu polityków w 2015 była prawidłowa. - Natomiast nie da się abstrahować od sytuacji faktycznej – mówiła w prawicowej telewizji. Nawiązała do zatrzymania polityków w Pałacu Prezydenckim i doprowadzeniu ich do zakładów karnych.

- Dziś pan prezydent wydał postanowienie ws. wszczęcia postępowania ułaskawieniowego. Akta zostały skierowane do właściwego podmiotu, jakim jest Prokurator Generalny. To jest postępowanie na podstawie art. 139 konstytucji, który mówi o prawie łaski, ale również przepisów kodeksu postępowania karnego. To jest ta klasyczna droga ułaskawieniowa - mówiła Paprocka.

Jak dodała, prezydent Duda skierował też oficjalne pismo do Prokuratora Generalnego (a zarazem ministra sprawiedliwości) Adama Bodnara, w którym poinformował o wszczęciu procedury ułaskawieniowej, ale - jak mówiła - również zaznaczył "że oczekuje niezwłocznego skorzystania przez niego z normy z art. 568 kpk". Mówi on o tym, że Prokurator Generalny może "zarządzić przerwę w odbywaniu kary". Minister podkreśliła, że odpowiednie dokumenty zostały już doręczone do prokuratury.

Według Paprockiej w tej konkretnej sprawie ewidentnie prezydent traktuje ministrów jako osoby, które w więzieniu znajdują się bez żadnej podstawy – zarówno co do meritum skazania, jak również w perspektywie ułaskawienia. – Ale wydaje się, że Prokurator Generalny wydaje się, że nie może traktować tej sprawy, jak każdej innej, ona jest bardzo wyjątkowa, również w kontekście państwowym – powiedziała Paprocka.

Zgodnie z art. 139 Konstytucji prezydent RP stosuje prawo łaski, prawa tego nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Kancelaria Prezydenta zwraca uwagę, że konstytucyjne pojęcie prawa łaski jest pojemniejsze znaczeniowo od pojęcia ułaskawienia, odnoszącego się do procedury przewidzianej w Kodeksie postępowania karnego.

Źródło: Radio ZET/PAP - Mikołaj Małecki/Prezydent.pl