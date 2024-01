Duda a TVP. "Prezydent stracił prawo do oceniania tego, co jest konstytucyjne, a co nie"

Trwają zmiany w mediach publicznych. Pod koniec zeszłego roku minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz postawił w stan likwidacji spółki TVP, PAP i Polskiego Radia. Była to reakcja na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który zawetował ustawę okołobudżetową. Miały się w niej znaleźć 3 mld złotych na media państwowe.

Wcześniej Sienkiewicz wymienił rady nadzorcze i zarządy wspomnianych mediów na podstawie Kodeksu spółek handlowych. To oraz późniejszy ruch ws. likwidacji spotkał się z ogromnym sprzeciwem ze strony PiS oraz pracowników TVP, którzy wcześniej zajmowali się medialną propagandą po linii poprzedniej partii władzy. Doszło do tego, że politycy PiS prowadzili "okupację" gmachów na Woronicza i na Brackiej (PAP), a działania nowej ekipy nazywali "zamachem stanu".

O tym również rozmawiali politycy w najnowszym odcinku "7. Dnia Tygodnia w Radiu ZET". W programie wyemitowano fragment sylwestrowego orędzia Dudy, w którym przekonywał, że "po raz pierwszy od 89 roku doszło do siłowego przejęcia mediów publicznych".

- Rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem. Jestem otwarty na dyskusję o zmianie prawa, ale nigdy nie zgodzę się na łamanie konstytucji - stwierdził prezydent.

- Najpierw mówimy o tym, że Kaczyński nie zauważył gestu Kozakiewicza. Mam wrażenie, że pan prezydent Andrzej Duda nie zauważył przez 8 lat mediów publicznych - skomentowała Katarzyna Lubnauer. Zdaniem posłanki KO i wiceministry edukacji narodowej istniały podstawy prawne, by w taki, a nie inny sposób dokonać radykalnych zmian w TVP, PR i PAP.

Wobec tego bałaganu prawnego właściwie jedyne prawo, które jest stałe, to jest Kodeks spółek handlowych - Katarzyna Lubnauer

- Mam wrażenie, że pan prezydent stracił prawo do oceniania tego, co jest konstytucyjne, a co nie - oceniła. Przywołała tutaj opinie prawników o tym, że Duda "popełnił wiele deliktów konstytucyjnych", począwszy od nieprzyjęcia ślubowania od sędziów TK w 2015 roku. - Prof. Adam Strzemborz [b. prezes Sądu Najwyższego - red.] przyznał, że doliczył się 13-krotnego złamania konstytucji przez prezydenta, a po 13. przypadku przestało mu się chcieć liczyć - dodała.

- Andrzej Duda podjął decyzję, on naprawdę chce walczyć o przywództwo na polskiej prawicy za półtora roku. On zauważył, że PiS jest tak słaby, Kaczyński jest tak słaby, że on zawalczy za półtora roku. Stąd tak mocne orędzie - podsumował z kolei Tomasz Trela z Lewicy.

Źródło: Radio ZET