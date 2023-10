Duda chce zadbać o swoją karierę? Prezydent prowadzi "ostrą polityczną grę"

Prezydent chce wrócić do politycznej gry? Wirtualna Polska podaje, że "Andrzej Duda próbuje wykorzystać czas na utworzenie nowego rządu, by umocnić swoją pozycję na scenie politycznej". Nieoficjalnie wiadomo także, że przeciąganie decyzji dotyczącej desygnowania premiera i spotkania z liderami opozycji to też rewanż na Nowogrodzkiej.