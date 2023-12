"Duda ma rację". Co jeszcze powinien zrobić rząd ws. TVP?

Sejm we wtorek przyjął uchwałę ws. mediów publicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP oraz rady nadzorcze. Szef resortu powołał też nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy.

TVP Info przerwało nadawanie po godz. 11 w środę. W czwartek widzowie TVP 1 mogli obejrzeć nowy program informacyjny pt. "19:30". Dotychczasowi dziennikarze TVP nadają ze studia Telewizji Republika, a kierownictwo TVP Info nadal ma dostępy do profili stacji w mediach społecznościowych, skąd próbuje przekonać, że nowe szefostwo i dziennikarze to uzurpatorzy. Politycy PiS uważają, że dokonał się zamach na media publiczne i zapowiedzieli kontynuację "okupacji" gmachów TVP oraz serię protestów w całej Polsce.

PiS grzmi o zamachu na media publiczne. "Duda ma rację"

- Wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda w Radiu ZET. Dodał, że działania rządu ws. TVP są "bezprawne, to anarchia".

Słowa Andrzeja Dudy były szeroko komentowane. - Ma rację Duda, nazywając to anarchią. Wyłączenie sygnału TVP Info przy pomocy techników miało cechy anarchii. Ale pamiętajmy, to anarchia względem niekonstytucyjnego prawa - przekonywał w TOK FM Piotr Pacewicz, redaktor naczelny OKO.press.

Według niego owej anarchii trudno było uniknąć. - Trzeba jasno powiedzieć, że żyjemy w krainie, w której PiS niezwykle skutecznie zmienił prawo, by pilnować swoich politycznych interesów. Powołał instytucje, np. Radę Mediów Narodowych, które są umocowane w tym PiS-owskim prawie i pilnują interesów partii. W związku z tym jesteśmy w pułapce. Jest PiS-owska legislacja i jeśli będziemy jej przestrzegać, to nie dokonamy zmian prodemokratycznych. Nie znajdziemy takiej ścieżki działania, która w przewidywalnym czasie pozwoliłaby odebrać kontrolę nad mediami publicznymi propagandystom z PiS. Nie znajdziemy takiej cudownej różdżki - ocenił.

Co teraz powinien zrobić rząd?

Pacewicz przekonywał, że PiS zastawiło szereg prawniczych pułapek na swoich następców, a wszystkie "praworządne" sposoby uporania się z nimi są skazane na niepowodzenie. - Jednym z nich jest ścieżka likwidacji spółek mediów publicznych, a drugim zawieszanie ich zarządów i powoływanie kuratorów - powiedział, wyjaśniając, że w przypadku skorzystania z tej furtki, nowa koalicja pozostałaby w pułapce zastawionej przez PiS.

Gość TOK FM jest przekonany, że nowa władza powinna wejść na "porządną drogę ustawową". - Pokazujmy, że już pracujemy nad zmianami np. w ustawie o radiofonii i telewizji, które, tu otwiera się przestrzeń do marzeń, ograniczą wpływ polityków nad mediami publicznymi. Oddadzą czynnikom społecznym przynajmniej część kontroli nad tymi mediami. Po tych owocach poznamy, czy ten demokratyczny zamach znajdzie uzasadnienie. Jeśli zobaczymy media, które cechują się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością, to powiemy: "Trudno, trzeba było ten zamach zrobić, ale za to mamy prawdziwe, demokratyczne media" - zakończył Piotr Pacewicz.

Źródło: Radio ZET/TOK FM