Duda musi uważać ws. Kamińskiego i Wąsika? "Prawdopodobieństwo pojawienia się kolejnych zarzutów"

Co zrobi Andrzej Duda ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Zdaniem byłej szefowej jego kampanii "najpoważniejszym dylematem prezydenta i jego otoczenia jest wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się kolejnych zarzutów" ws. polityków PiS. - Prezydent musi uważać, by przez swoje słowa i działania nie doprowadzać do kolejnych absurdów w tej sprawie - oceniła w rozmowie z Wirtualną Polską mec. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.