"Duda nie chce wiedzieć", "boi się tego, czego się dowie". Afera wstrząśnie Pałacem?

Wicepremier Krzysztof Gawkowski, który w czwartek wziął udział w otwarciu w stolicy Podkarpacia Centrum Operacji Bezpieczeństwa, był pytany na konferencji m.in. o to, dlaczego do tej pory prezydent Andrzej Duda nie wystąpił o dokumentację dotyczącą systemu Pegasus. - Gdyby pan prezydent chciał przeczytać dokumenty dotyczące Pegasusa, pewnie w jego kancelarii, od jego przyjaciół z ulicy Nowogrodzkiej rozdzwoniłyby się telefony z pytaniem, kto był na liście podsłuchiwanych i inwigilowanych – odpowiedział polityk.

Zdaniem wicepremiera, PiS bardzo ukrywał to, że za pomocą Pegasusa "ściga opozycję i kontroluje swoich". Polityk ocenił, że prezydent "chowa głowę w piasek" i nie chce wiedzieć o Pegasusie, bo, jak powiedział Gawkowski, boi się tego, czego się dowie.

Gawkowski o Pegasusie: "Duda nie chce wiedzieć"

- Prawda jest taka, że Pegasus był kupiony i specjalnie stosowany zarówno w części legalnej i nielegalnej. Służył inwigilacji opozycji, ale służył też w stosunku do ludzi, których chciano zdyscyplinować politycznie – orzekł wicepremier.

W ocenie Gawkowskiego, największe obawy, co do ujawnienia dokumentów na temat Pegasusa, ma środowisko PiS. - Mieli w swoich szeregach pana (Mariusza) Kamińskiego i (Macieja) Wąsika. Prezydent ich ułaskawił, niech ich wezwie na dywanik i zapyta, co robili. Myślę, że będzie wszystko wiedział – powiedział wicepremier.

Podczas ostatniej Rady Gabinetowej premier Donald Tusk przekazał prezydentowi, że posiada dokumenty, które "potwierdzają w stu procentach zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa". Zapowiedział, że zobowiązał ministra sprawiedliwości Adama Bodnara do ich przekazania.

Minister w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka przyznała w czwartek w stacji TVN24, że "premier przeczytał jedno pismo, mówił o jakichś dokumentach, natomiast do tej pory nic nie trafiło do Kancelarii Prezydenta". Podkreśliła, że jeśli dokumenty zostaną przesłane, prezydent się z nimi zapozna.

