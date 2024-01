Duda nie odpuści Tuskowi. Mastalerek powiedział, czy będą same weta

Andrzej Duda znajduje się na politycznym kursie kolizyjnym z Donaldem Tuskiem i resztą polityków koalicji rządzącej. Do sporów o media publiczne oraz uwięzienie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, w ostatnich dniach doszły kontrowersje wokół Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. Zawiesił go w piątek w obowiązkach minister sprawiedliwości Adam Bodnar, choć zdaniem Pałacu Prezydenckiego powinien takie decyzje konsultować z głową państwa.

Marcin Mastalerek w "Gościu Radia ZET" odpowiedział na pytanie, czy Andrzej Duda będzie wetował ustawy rządu Donalda Tuska. - Tak, to jest oczywiste - odparl szef gabinetu prezydenta. Dodał: - Tak, to jest oczywiste. Prezydent ma taką prerogatywę i jeżeli będą złe ustawy, to będzie je wetował.

Marcin Mastalerek w "Gościu Radia ZET". Duda będzie wetował ustawy rządu?

Do tej pory jednym wetem prezydenta od momentu powołania Tuska na premiera był brak podpisu pod ustawą okołobudżetową w grudniu 2023 roku. Jako powód środowisko Andrzeja Dudy podało zapisanie 3 mld zł w tym roku na media publiczne, które zdaniem prezydenta zostały przejęte niezgodnie z prawem przez koalicję rządzącą.

Oglądaj

Czy prezydent ma zaufanie do premiera? - To pytanie, czy Donald Tusk ma zaufanie sam do siebie, bo mówi na konferencji prasowej "nie wejdziemy do Pałacu Prezydenckiego", a po 2-3 godzinach jednak wchodzą - mówił Mastalerek.

Źródło: Radio ZET