"Duda ocieplił nasze stosunki z Moskwą". Burza po słowach prezydenta o Krymie

Andrzej Duda udzielił w piątek wywiadu na Kanale Zero, w którym został zapytany m.in. o to, czy Ukraina odzyska Krym. Odpowiedział, że nie wie, dodając, że ten półwysep jest "szczególny również ze względów historycznych". - Ponieważ w istocie jeżeli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji - stwierdził.

Wypowiedź prezydenta wywołała burzę w kraju i za granicą. On sam dzień później wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że jego "działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem".

Biedroń: Duda ocieplił nasze stosunku z Moskwą

Wątek ten powrócił w najnowszym odcinku "7. Dnia Tygodnia w Radiu ZET". Komentując decyzję Dudy o odesłaniu w trybie następczym ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego, jeden z gości - Robert Biedroń - nawiązał do słów o Krymie. - Prezydent trolluje nasze państwo. Ta wypowiedź zaszkodziła interesom nie tylko Polski, ale całego demokratycznego świata - ocenił.

Oglądaj

- Przecież dziś na czołówkach wszystkich proputinowskich portali można przeczytać, że "polski prezydent ma wątpliwości co do przynależności terytorialnej Krymu" - stwierdził europoseł Lewicy. Jego zdaniem Duda "na pewno w ten sposób ocieplił nasze stosunki z Moskwą".

Minister od Dudy: nieżyczliwa interpretacja słów prezydenta

Obecny w studiu minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski bronił głowy państwa, podkreślając zasługi Andrzeja Dudy dla poprawy stosunków polsko-ukraińskich oraz wsparcie naszych wschodnich sąsiadów po wybuchu wojny z Rosją.

- To są tylko nieżyczliwe interpretacje słów prezydenta ze strony rządowej większości i to pokazuje, jak bardzo nieodpowiedzialna jest to postawa - powiedział. Wówczas wtrącił się Michał Szczerba z KO. - Takie dyrdymały można sobie opowiadać u cioci na imieninach, a nie w wywiadach - ocenił.

Źródło: Radio ZET