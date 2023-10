Duda odbył naradę z Bidenem. Prezydent USA poruszył kwestię granicy polsko-białoruskiej

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że wziął udział w wideokonferencji z przywódcami państw G7, czyli grupy zrzeszającej Stany Zjednoczone, Japonię, Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Włochy i Kanadę, a także z przewodniczącą Komisji Europejskiej, szefem Rady Europejskiej, sekretarzem generalnym NATO i prezydentem Rumunii. Jak relacjonował prezydent Duda, rozmowa odbyła się z inicjatywy amerykańskiego prezydenta Joe Bidena i trwała godzinę.

- Głównym tematem była sytuacja na Ukrainie. Pan prezydent Joe Biden rozpoczął tę konferencję, przekazał nam jaka jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych, jaka jest rzeczywiście sytuacja polityczna, także wokół Ukrainy - powiedział Duda.

Andrzej Duda rozmawiał z Joe Bidenem

Jak przekazał, Biden zapewnił podczas narady, że w USA jest poparcie dla pomocy Ukrainie, przede wszystkim tej militarnej. - Wezwał wszystkich do podtrzymania pomocy dla Ukrainy. Tutaj mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy zapewnili o jedności w tym zakresie. Jesteśmy nadal, wszyscy przywódcy, zdeterminowani do tego, by wspierać Ukrainę - powiedział Andrzej Duda. - Ukraina potrzebuje pomocy, zarówno tej militarnej, jak również humanitarnej - dodał.

Polski prezydent przedyskutował z Bidenem także kwestię prowokacji reżimu Alaksandra Łukaszenki na granicy polsko-białoruskiej. - Prezydent Biden podkreślił nasze niezwykle odpowiedzialne i rozsądne zachowanie wobec prowokacji, które spotykają nas ze strony białoruskiej. Wspomniał bardzo wyraźnie o przekroczeniu granicy przez śmigłowce białoruskie, że zachowaliśmy się bardzo odpowiedzialnie, także jako państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego, że dziękuje za konsultacje z sojusznikami w tej sprawie i że oczywiście możemy być tu pewni stuprocentowego wsparcia ze strony NATO, zarówno Kwatery Głównej, jak i państw członkowskich w przypadku jakichkolwiek prowokacji, to bardzo mocno podkreślił - przekazał Andrzej Duda.

Aleksandra Rebelińska, Wiktor Dziarmaga - PAP