Duda odniósł się do informacji PKW. "Warto wziąć sprawy w swoje ręce"

PKW podała, że frekwencja w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu na godz. 12 wyniosła 22,59 proc. Dla porównania cztery lata temu o tej porze do głosowania przystąpiło 18,14 proc. uprawnionych. - Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę - powiedział w Krakowie prezydent Andrzej Duda.

Duda po danych PKW: warto wziąć sprawy w swoje ręce

Prezydent Andrzej Duda, który głos na swoich kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu oddał w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Porzeczkowej w Krakowie, skomentował dane dot. frekwencji w tegorocznych wyborach.

- Wysoka frekwencja pokazuje, że odpowiedzialnie podchodzimy do sprawy rządzenia naszym krajem, do naszej przyszłości - zaznaczył.

Prezydent zachęcił do udziału w głosowaniu. - Bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich tych, którzy się jeszcze wahają, czy iść, czy nie – warto, trzeba brać sprawy w swoje ręce – mówił Duda.

Jak dodał, głosowanie w wyborach to znak, że „ odpowiedzialnie podchodzimy do sprawy rządzenia naszym krajem, do kwestii naszej przyszłości, także naszych dzieci".

Lokale wyborcze otwarte będą 15 października do godziny 21:00. Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza i referendalna.