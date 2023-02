Duda odpowiada krytykom. "My kupujemy mocne zamki i strzelbę"

Andrzej Duda mówił: - Jest takie magiczne słówko, którego używamy w NATO. To słówko detterence, czyli odstraszanie. Te zakupy (dla wojska - red.) są po to, żebyśmy nie musieli walczyć. To jest paradoks. Wydajesz miliardy na uzbrojenie po to, żebyś nie musiał walczyć

Prezydent odpowiedział także na uwagę, że według niektórych emerytowanych wojskowych armia w czasie pokoju powinna być kompaktowa, a 300-tysięczne wojsko to "szaleństwo".

Prezydent o wojsku. "My kupujemy strzelbę i zamki"

- Jeżeli mieszkasz w budynku, w którym mieszka jednocześnie notoryczny złodziej i włamywacz, to masz dwa wyjścia. Albo nie mieć nic i żyć w nieustannej nędzy. Albo wprawić mocne zamki, kupić strzelbę i spać spokojnie. My kupujemy mocne zamki i strzelbę, licząc, że nikomu nie będzie opłacało się nas zaatakować – stwierdził prezydent.

W piątkowym wywiadzie z Wołodymyrem Zełenskim dla Polsatu News Duda mówił o rosyjskiej inwazji: -To bandytyzm, złamać wszystkie zasady, napaść na wolne suwerenne, niepodległe państwo, wydać rozkaz o pełnoskalowej agresji.

Prezydenci Polski Andrzej Duda i Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpili w piątek, w rocznice ataku Rosji na Ukrainę, we wspólnym wywiadzie w Polsat News. Zapytani zostali m.in. o to kim jest dla nich Władimir Putin.

- Przede wszystkim jest przywódcą Rosji, który złamał wszystkie reguły, nie tylko prawa międzynarodowego, ale także współżycia międzynarodowego - odpowiedział Duda. Przyznał, że do ostatniej chwili przed atakiem Rosji na Ukrainę nie chciał dopuścić do siebie myśli, że Władimir Putin zdecyduje się na akt - jak podkreślił - takiej agresji.

