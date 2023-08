Duda opublikował zagadkowy wpis. W komentarzach wybuchła dyskusja

Andrzej Duda opublikował w środę nietypowy wpis w mediach społecznościowych. Zacytował w nim fragment "Pani Twardowskiej", jednej z ballad Adama Mickiewicza. Jak sam przyznał, skojarzenie nasunęło mu się po przeczytaniu porannych wiadomości.

Andrzej Duda i jego nietypowy wpis w social mediach

"Przeczytałem dzisiejsze poranne wiadomości medialne i tak mi się nasunęło z Mickiewicza: «Na patrona z trybunału, Co milczkiem wypróżniał rondel, Zadzwonił kieską pomału, Z patrona robi się kondel»". Swój post zakończył słowami "miłego dnia".

Ballada "Pani Twardowska", pochodząca ze zbioru "Ballady i romanse" i nawiązująca do "Fausta" Goethego, opowiada o szlachcicu, który zaprzedał duszą diabłu. Wykorzystane zaś w udostępnionym fragmencie słowo "kondel" to archaiczna forma "kundla", czyli nierasowego psa.

Kołodziejczak na listach KO. Lider AGROunii odpowiada na słowa prezydenta

Co i kogo miał na myśli prezydent, publikując na Twitterze takie słowa? Być może chodziło o najważniejszy news dnia, czyli ogłoszenie nazwisk, które mają pojawić się na listach Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Wśród kandydatów jest kilka zaskoczeń, a największym z nich bez wątpienia Michał Kołodziejczak.

Przewodniczący AGROunii i lider protestów rolniczych, mocno skonfliktowany z rządem PiS, odniósł się zresztą do tweeta Dudy. "Widzę, że w PiS szatany są czynne" - napisał.

Kołodziejczak, który uczestniczył w środowej Radzie Krajowej PO i tam też został zaprezentowany jako kandydat, tłumaczył swój start "stanem wyższej konieczności". Podkreślił, że decyzja "nie była łatwa", ale dodał, że trzeba "obronić polską wieś". - Ten projekt jest nieszablonowy, ale zrobię wszystko, żeby był wiarygodny - zapewnił.

Wpis Dudy. W komentarzach wybuchła dyskusja

Co ciekawe, pod wpisem Dudy wybuchła dyskusja. Wpisy niekoniecznie były przychylne prezydentowi. "Ja bym coś z Żulczyka zacytował…" - to jeden z nich, nawiązujący do tego, że pisarz nazwał głowę państwa "debilem".

"To bardzo dobra autodiagnoza", "politycy PiS śmieją się strasznie z pana", "jest pan pośmiewiskiem" - czytamy w innych. Niektórzy internauci pokusili się o okolicznościowe rymowanki, które nie stawiały Dudy w dobrym świetle

RadioZET.pl/Twitter