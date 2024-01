Duda po ułaskawieniu: "Zwyczajnie wstyd". "Bodnara nie było stać na ludzki gest"

We wtorek prezydent Andrzej Duda wydał oświadczenie, w którym poinformował, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik "są ułaskawieni z całą mocą". Duda zaapelował też do Adama Bodnara o natychmiastowe zwolnienie polityków PiS z zakładów karnych - nie szczędził przy tym gorzkich słów w stronę ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Duda uderza w Bodnara. "Nie było go stać na ludzki gest"

- Ubolewam, że mimo moich apeli prokurator generalny nie zastosował normy z artykułu 568, aby zawiesić odbywanie kary. Mimo strajku głodowego i sytuacji Mariusza Kamińskiego. Ubolewam, że jako byłego RPO, nie było pana Adama Bodnara stać na ten ludzki gest - powiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył też, że Adam Bodnar jako prokurator generalny mógł zwolnić Wąsika i Kamińskiego z zakładów karnych do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego. W ocenie prezydenta taki ruch powinien zostać wykonany ze względów humanitarnych i w celu zapewnienia spokoju społecznego.

Duda: Apeluję o odrobinę przyzwoitości. "Zwyczajnie wstyd"

Zaapelował także o "odrobinę przyzwoitości w kompromitującej sytuacji, w jakiej znajduje się polskie państwo". - Kiedy ci, którzy realizują interesy tego państwa, walcząc z korupcją, znajdują się w więzieniu, podczas gdy ci wobec, których postawiono zarzuty korupcyjny, wędrują do Parlamentu Europejskiego na skutek decyzji ich kolegów z tej samej klasy politycznej - podkreślił.

Ocenił, że jest "to po prostu kompromitacja". - Mam nadzieję, że ta kompromitacja zostanie jak najszybciej usunięta, bo po prostu zwyczajnie wstyd. Apeluję do pana, panie ministrze jeszcze raz - powiedział Duda, zwracając się do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Adama Bodnara.

Wąsik i Kamiński "są ułaskawieni"

Ponowie podkreślił, że byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości "są ułaskawieni". Zaapelował o natychmiastowe wykonanie tego postępowania i uwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - polityków skazanych prawomocnym wyrokiem.

Prezydent wyjaśnił też, że zdecydował się wszcząć postępowanie ułaskawieniowe w trybie określonym w Kodeksie Prawa Karnego "biorąc pod uwagę niepokoje społeczne, które pojawiły oraz wniosek małżonek Kamińskiego i Wąsika". Podkreślił, że owo postępowanie zostało "w całości przeprowadzone".

Źródło: Radio ZET