Duda podjął decyzję ws. premiera. Wygłosi orędzie w TVP

Prezydent Andrzej Duda ma konstytucyjny obowiązek wyznaczenia nowego premiera po wyborach parlamentarnych. Dotychczas otoczenie głowy państwa sygnalizowało, że decyzja zapadnie pomiędzy 13 listopada (pierwsze posiedzenie nowej kadencji Sejmu) a końcem listopada.

Tym większym zaskoczeniem był post szefa gabinetu politycznego prezydenta Marcina Mastalerka, który w poniedziałek rano przekazał najnowsze informacje w tej sprawie. "Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna, więc ścigającym się na apele do Prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia" - napisał.

Andrzej Duda podjął decyzję ws. powołania premiera. Będzie orędzie w TVP

Informacje ws. orędzia prezydenta w "Gościu Radia ZET" skomentował sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. - Czekamy na spokojnie. To raczej prezydent Andrzej Duda z dość naturalnej kwestii tworzy wielką zagadkę - mówił polityk dotychczasowej opozycji.

Kierwiński dodał: - Dobrze, że pan prezydent przyspieszył tę decyzję i liczę, że to będzie decyzja oparta na prawidłach matematyki, że 248 (posłów KO, Lewicy i Trzeciej Drogi w nowym Sejmie - red.) to więcej, niż 194 (posłów PiS - red.). Pozostanę przy nadziejach, że prezydent Andrzej Duda będzie kierował się interesem stabilności Polaków, a stabilność wymaga tego, by funkcję dostał ten, kto ma większość. Misja Morawieckiego? Skończy się najdalej za 14 dni.

Oglądaj

Zdaniem "Gościa Radia ZET" Mateusz Morawiecki nie dostanie wotum zaufania w nowym parlamencie. - Dobrze, że prezydent chce ogłosić dziś (poniedziałek 6 listopada - red.) decyzję. Wszystko stanie się jasne - powiedział.

Pod koniec października w Pałacu Prezydenckim odbyły się spotkania konsultacyjne prezydenta z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie. Prezydent podkreślił po nich, że są dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i mają kandydata na premiera. Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na premiera jest Mateusz Morawiecki, a kandydatem KO, Trzeciej Drogi i Lewicy - Donald Tusk.

Źródło: Radio ZET