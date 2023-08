Duda postawił się Kaczyńskiemu przed wyborami? "Ultimatum"

Wybory parlamentarne 2023 dla obozu rządzącego mogą okazać się najtrudniejszym bojem politycznym w historii. PiS angażuje wszystkie zasoby i możliwości, aby przekonać do siebie większość Polaków. Według informacji Wirtualnej Polski Jarosławowi Kaczyńskiemu i reszcie polityków Zjednoczonej Prawicy nie zależy na mocnym zaangażowaniu prezydenta w kampanię.

W sejmowej zamrażarce leży projekt ustawy o reformie systemu obronności, którą szeroko w lipcu zaprezentował Andrzej Duda. Apelował wówczas o szerokie poparcie dla ustawy. - Nie zdążymy tego ogarnąć. Ustawa kompetencyjna (uchwalona pod koniec lipca - red.) była ostatnim projektem Andrzeja, nad którym mogliśmy się pochylić - komentuje dla WP jeden z czołowych parlamentarzystów PiS.

Media: Duda postawił PiS ultimatum. Stawką zaangażowanie w kampanii

Inny polityk Zjednoczonej Prawicy mówi WP: - To nie buduje autorytetu prezydenta. Jeśli coś ogłaszasz z pompą i mówisz, jak jest to dla ciebie ważne, to walczysz o tę sprawę do końca. A tutaj Andrzej albo odpuścił, albo kierownictwo PiS stwierdziło: "Skoro to projekt Dudy, to odpuszczamy".

Według rozmówców portalu, wbrew twierdzeniom Pałacu Prezydenckiego, projekt ustawy powstał bez konsultacji z resortem obrony. Zaangażowane w to było tylko Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN).

Duda miał postawić PiS "ultimatum". "Warunek jest jasny: jeśli PiS będzie blokować prezydenckie projekty, Andrzej Duda będzie w mniejszym stopniu angażował się w kampanię wyborczą rządzących. Prezydent musi mieć jednoznaczne zapewnienie, że jego projekty będą dla PiS priorytetowe. Na razie - jak słyszymy - głowa państwa takiej gwarancji nie otrzymała" - podaje WP.

Jeden z polityków PiS stawia sprawę jasno: - Jest za mało czasu. Nie będzie Sejmu. W tej kadencji żaden projekt Dudy, prócz ustawy kompetencyjnej, już nie przejdzie przez parlament.

Według WP z projektem ustawy, która stawia za cel "wzmocnienie koordynacji władz politycznych i wojskowych w planowaniu obronnym na czas pokoju i kryzysu" oraz "zwiększenie szybkości podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych", wciąż nie zapoznało się kierownictwo resortu obrony.

"Co więcej, ruch prezydenta wywołał zdziwienie w obozie władzy, tym bardziej że przecież nie tak dawno z inicjatywy wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego uchwalono w Sejmie dużą ustawę o obronie ojczyzny" - podsumowuje WP.