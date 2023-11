Duda powierzy tę misję Morawieckiemu. Znamy datę

W poniedziałek odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, a także posiedzenie Senatu. Zgodnie z konstytucją na pierwszym posiedzeniu Sejmu premier Mateusz Morawiecki poda rząd do dymisji. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w niedawnym orędziu, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć misję sformowania nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu.

Prezydent desygnuje Morawieckiego na premiera. Znamy termin

Minister w KPRP Małgorzata Paprocka w poniedziałek w Studiu PAP pytana, kiedy prezydent oficjalnie desygnuje Morawieckiego, zauważyła, że Konstytucja przewiduje, że w pierwszej kolejności podczas poniedziałkowego posiedzenia Sejmu Rada Ministrów złoży obligatoryjnie dymisję, która "oczywiście zostanie przyjęta" przez prezydenta.

Następnie, jak dodała, prezydent powierzy Radzie Ministrów dalsze pełnienie funkcji do czasu ukonstytuowania się nowego rządu, a w dalszej kolejności powierzy misję tworzenia rządu premierowi Morawieckiemu. - Wszystkie te trzy kroki będą miały miejsce dzisiaj w godzinach wieczornych - zapowiedziała minister w KPRP.

- Po posiedzeniu Sejmu, Senatu, kiedy zakończą się te uroczystości w parlamencie, wtedy będzie to spotkanie - powiedziała, pytana o desygnowanie premiera w Pałacu Prezydenckim. Dopytywana, czy jej zdaniem będzie to raczej godzina 19-20, odpowiedziała: "tak, myślę, że to będzie dokładnie ta pora, wszystko też zależy do tego, jak będzie się układało posiedzenie w Senacie". Inauguracyjne posiedzenie Senatu rozpoczyna się o godz. 16.

W poniedziałek w południe na inauguracyjnym posiedzeniu zbiera się Sejm X kadencji, podczas którego nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który wygłosi wystąpienie. Premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu.

W przeprowadzonych 15 października wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.