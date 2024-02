Duda stanie przed dwiema komisjami śledczymi? Minister w KPRP reaguje

Dariusz Joński mówił w styczniu w Radiu ZET, że komisja śledcza, której przewodniczy, dostrzega związki między rządem a prezydentem w okresie organizacji wyborów kopertowych w 2020 roku. - Nie zapraszam żadnego kandydata (na prezydenta w wyborach w 2020 roku - red.) bo nie mieli żadnego wpływu. W tym momencie przejawiają się wątki Andrzeja Dudy, bo był obecnym prezydentem. Jak widzę, były jakieś konsultacje z nim - mówił Joński.

Jak dotąd nie pojawił się jednak wniosek o przesłuchanie prezydenta przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. O sprawę była pytana w TVN24 minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Podkreśliła, że komisja śledcza nie ma uprawnień, aby wezwać głowę państwa.

Andrzej Duda przed komisją śledcza? Paprocka reaguje

- Opinie konstytucjonalistów jasno wskazywały, że takich prerogatyw komisja śledcza nie ma. Jeśli będą tego typu sygnały ze strony którejkolwiek z komisji to będzie to w Kancelarii badane. Ale ja nie widzę żadnego związku prezydenta z obszarem działalności którejkolwiek komisji - powiedziała Paprocka.

W kontekście komisji śledczej ds. Pegasusa minister podkreśliła, że "prezydent nie nadzoruje służb specjalnych w żaden sposób i nie ma żadnego związku". - Kontrola nad służbami specjalnymi od strony politycznej to zadanie prezesa Rady Ministrów, a za wszelkie kwestie związane z użyciem operacyjnym odpowiedzialne są dwa podmioty - prokurator krajowy i sąd - powiedziała.

Jak dodała, prezydenta interesuje przede wszystkim to, czy postępowanie służb specjalnych i polityków nadzorujących w tym zakresie było zgodne z prawem i to należy zbadać. - Na rządzie RP spoczywa obowiązek dbania o bezpieczeństwo państwa, porządek państwa i przeciwdziałanie przestępczości. Prezydent mówi jasno: jeśli były nieprawidłowości to proszę to zbadać, ale dziś mamy masę faktów medialnych, a na stole twardych faktów ciągle nie ma - zaznaczyła minister.

Afera Pegasus. Tusk przekaże Dudzie dokumenty

Podczas ostatniej Rady Gabinetowej premier Donald Tusk przekazał prezydentowi, że posiada dokumenty, które "potwierdzają w stu procentach zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa". Zapowiedział, że zobowiązał ministra sprawiedliwości Adama Bodnara do ich przekazania.

Paprocka przyznała, że "premier przeczytał jedno pismo, mówił o jakichś dokumentach, natomiast do tej pory nic nie trafiło do Kancelarii Prezydenta". Podkreśliła, że dokumenty zostaną przesłane, prezydent się z nimi zapozna. - Przecież prezydent nie będzie stał pod Ministerstwem Sprawiedliwości i nie będzie prosił, żeby minister Bodnar zniósł mu na biuro podawcze dokumenty. Jeśli są to proszę je przekazać - dodała.

Źródło: Radio ZET/ Delfina Al Shehabi (PAP)/ TVN24