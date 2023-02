Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odnosił się do swojej decyzji w czwartek na antenie TVP Info.

Nowelizacja ustawy o SN ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Stanowi m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.

Duda o noweli ustawy o SN. Skrytykował opozycję

Prezydent miał wątpliwości co do zapisów noweli tej ustawy. - Najbardziej mnie dziwią ci, którzy mnie atakują z tego tytułu, a sami twierdzili, że ustawa jest niezgodna z konstytucją. Mamy grupę polityków u nas, zwłaszcza wśród polityków opozycji, którzy głośno mówią: ustawa niezgodna z konstytucją, a jednocześnie mają pretensje, że została skierowana do TK - mówił prezydent.

Jak zaznaczył Duda, TK jest jedynym uprawnionym podmiotem do dokonywania zgodności aktu prawnego z konstytucją. Prezydent stwierdził, że dla niego było to "posunięcie oczywiste".

- Ponieważ ta ustawa prowadzi do bardzo poważnych w mojej ocenie skutków, między innymi podważania statusu sędziowskiego sędziów, którzy otrzymali nominację - nie tylko w sensie pozytywnego wniosku ze strony KRS, ale przede wszystkim dostali prezydencką nominację i złożyli ślubowanie sędziowskie - sprawa jest bardzo poważna, bo między innymi dotyczy także niezawisłości sędziowskiej - zauważył prezydent.

Prezydent: To prowadziłoby do anarchii w środowisku sędziów

Jak dodał, rozwiązanie przewidujące test bezstronności sędziego może prowadzić do rozgrywek w tym środowisku. - W moim przekonaniu bardzo wątpliwe jest konstytucyjne oparcie testu, który jest dokonywane na wniosek innych sędziów, czyli innych członków składu sędziowskiego, który będzie daną sprawę rozstrzygał - ocenił Duda. Jak zaznaczył, to prowadzi do "anarchii i rozgrywek wewnątrz środowiska sędziowskiego".

- To może prowadzić do całkowitego obcięcia niezawisłości, jej ograniczenia, szantażu niektórych sędziów, zwłaszcza młodszych w środowisku sędziowskim - dodał prezydent. - Wszyscy, którzy bacznie przyglądają się polskiemu wymiarowi sprawiedliwości w ostatnim czasie, widzą wypowiedzi niektórych zacietrzewionych osób spośród środowiska sędziowskiego, którzy domagają się jakiejś zemsty, jakiegoś rewanżu, jakiegoś usuwania z zawodu dlatego, że ktoś przyjął nominację sędziowską. To są nieodpowiedzialni ludzie, którzy zachowują się w sposób niepoważny - oświadczył Duda.

- Dlatego właśnie zdecydowałem się na kontrolę zgodności z konstytucją. Proszę, niech Trybunał Konstytucyjny, jako jedyny uprawniony do tego w naszym kraju podmiot, wypowie się, czy takie przepisy są zgodne z polską konstytucją, z jej zasadami - niezawisłości sędziowskiej, nieusuwalności sędziów ze stanowisk, tymi wszystkimi gwarancjami, które stanowią podstawę wymiaru sprawiedliwości - mówił prezydent.

RadioZET.pl/PAP/TVP Info