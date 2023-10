Duda: tylko świnie chodziły na wybory. Prezydent sięgnął do czasów PRL

Andrzej Duda, nawiązując do ostatnich wyborów parlamentarnych, zwrócił uwagę, że kolejki pod lokalami wyborczymi można było obserwować do późnych godzin nocnych. – Frekwencja była gigantyczna, Polacy się wypowiedzieli, będziemy dalej realizowali konsekwentnie politykę – powiedział prezydent.

– Polska pokazała po raz kolejny, jak bardzo demokracja jest u nas już ugruntowana, jak bardzo dojrzeliśmy od 1989 roku. [...] Przecież wszyscy znakomicie pamiętamy, że przed 1989 rokiem tylko świnie chodziły na wybory. Ludzie, którzy wiedzieli, jak wygląda sytuacja w kraju i zdawali sobie sprawę z tego, jaką farsą są realizowane przez komunistów wybory, po prostu na nie nie chodzili – mówił.

Duda w Spale: ja z tej drogi nie zejdę

Duda akcentował, że dzięki zrealizowanym postulatom i zamierzeniom Polska dzisiaj wygląda nieporównywalnie lepiej, niż wyglądała w 2015 roku, kiedy został wybrany na urząd prezydenta RP. Wśród działań wymienił m.in. obniżenie wieku emerytalnego, likwidację "syndromu pierwszego dnia", czyli sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia pracownika bez podpisanej umowy, a także wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej. Mówił o realnej poprawie warunków życia w Polsce, a także powrocie ogromnej rzeszy ludzi, którzy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wyjechali za granicę szukać dla siebie szansy i pracy. Wymieniał też działania mające chronić miejsca pracy w czasie pandemii, a także pomoc po agresji Rosji na Ukrainę.

– Co do jednego, absolutnie powtarzam, bo zobowiązywałem się już kilkukrotnie wcześniej - choćby składając swoje prezydenckie ślubowanie - że będę konsekwentnie i spokojnie realizował tę politykę, do której zobowiązywałem się w czasie kolejnych kampanii wyborczych, w porozumieniach podpisywanych przeze mnie z "Solidarnością". [...] Możecie być państwo pewni, że ja z tej drogi nie zejdę – zapewniał Duda.

Wymienił w tym kontekście m.in. program 500 plus, kolejne świadczenia emerytalne, "solidne" waloryzacje emerytur i podwyższanie płacy minimalnej. – Będziemy z całą pewnością nadal pracowali razem, będę czynił, co w mojej mocy, żeby Rada Dialogu Społecznego jak najlepiej pracowała i żeby była traktowana poważnie, tak jak ja ją poważnie traktowałem przez wszystkie lata swojej prezydentury. [...] Będę czynił wszystko, by była traktowana również i teraz, kiedy mamy nowy rozdział w naszej polityce po wyborach parlamentarnych – powiedział.