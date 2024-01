Duda uderza w PSL. "Są w koalicji, która zamyka posłów do więzienia". Jest odpowiedź ludowców

Andrzej Duda uczestniczył w obchodach 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Uroczystość miała miejsce w rodzinnej miejscowości legendarnego przywódcy ruchu ludowego - Wierzchosławicach pod Tarnowem (woj. małopolskie). Prezydent podkreślił, że Witos należy do panteonu największych Polaków i był największym przywódcą polskiej wsi. Dodał, że chciał on Polski wolnej, suwerennej, niepodległej, demokratycznej, "bez żrących ją chorób, takich jak m.in. korupcja".

- Gdzie jest dzisiaj PSL? Uczestniczy w rządzącej koalicji, która zamyka posłów do więzienia - pytał Duda. Nawiązał do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których skazano prawomocnymi wyrokami za nadużycie uprawnień. Politycy PiS uznają jednak byłego szefa CBA i MSWiA oraz jego byłego zastępcę za niesłusznie osądzonych "więźniów politycznych".

Andrzej Duda o Witosie. "Nie zgodziłby się na terror praworządności"

Duda zaznaczył, że dzisiaj spotykamy się w "okolicznościach bardzo specyficznych". - To nie tylko 150. rocznica urodzin tego wielkiego Polaka, przywódcy ruchu ludowego, współtwórcy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piasta", później Centrolewu, ale również i pytanie, jakie Wincenty Witos pewnie by zadał, gdyby fizycznie mógł być między nami, o dzisiejszą Polskę. O to, co się w tej Polsce dzieje dzisiaj, że [...] posłowie zostają zamknięci do więzienia - powiedział prezydent.

Jego zdaniem "przypomina to 1930 rok i proces brzeski", bo "w tamtej sytuacji chociaż poszukano wytrychu i wcześniej rozwiązano parlament". - I to była taka przerwa, kiedy nie mieli immunitetu, żeby ich zamknąć w twierdzy brzeskiej. Teraz już się nie patyczkowano - stwierdził. W jego opinii "mamy do czynienia z terrorem praworządności", na który "Wincenty Witos nigdy by się nie zgodził", bo - jak mówił - "on zawsze szukał rozwiązań parlamentarnych, dyplomatycznych, prawnych".

- Ktoś dzisiaj krzyknie: "Przecież to wymiar sprawiedliwości". Wtedy też był wymiar sprawiedliwości. Przecież procesu brzeskiego nie rozstrzygał formalnie żaden polityk, tylko sędziowie skazali ówczesnych polityków, patriotów na karę więzienia pod różnymi pretekstami, po to, by ich osadzić, by dać przykład grozy, by zrealizować wolę polityczną - przekonywał Duda.

Politycy PSL reagują na słowa Dudy

Na słowa prezydenta zareagowali czołowi politycy PSL. "Wincenty Witos walczył o Polskę praworządną, wolną i demokratyczną, Polskę, w której wszyscy są równi wobec prawa, a interes partii nigdy nie jest ponad interesem Ojczyzny. Warto, poza powoływaniem się na przywódcę Ruchu Ludowego, wdrażać w życie idee, którym był wierny" - napisał wicepremier, szef MON i lider partii Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przypomniał również, że "w ubiegłym roku, dzięki inicjatywie PSL i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, "zmazany został haniebny wyrok sądu brzeskiego". "Wincenty Witos został uniewinniony. Przeciwko kasacji, podobnie, jak w 1932 r. był przedstawiciel Prokuratury. Wbrew zasadom praworządności i racji stanu" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Wicemarszałek Sejmu (i wiceszef ludowców) Piotr Zgorzelski ocenił natomiast, że "wypowiedzi prezydenta są oburzające i nacechowane emocjami, a nie faktami". "PSL zawsze było, jest i będzie po stronie demokracji, a PiS - jako grupa rekonstrukcyjna sanacji - nigdy demokracji nie szanował. Tak, jak nie szanuje ostatniego wyboru Polaków" - ocenił.

Wincenty Witos. Kim był słynny lider ludowców?

Wincenty Witos urodził się w 1874 r. w Wierzchosławicach. Był jednym z przywódców Centrolewu, działaczem ruchu ludowego, trzykrotnym premierem II RP. Po aresztowaniu przez władze sanacyjne został osadzony w twierdzy brzeskiej.

W czasie II wojny światowej był internowany przez Niemców, odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego. W 1945 r. został prezesem nowo powołanego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zmarł 31 października 1945 r. w Krakowie. Spoczął w rodzinnych Wierzchosławicach; w uroczystościach pogrzebowych, trwających od 2 do 6 listopada, uczestniczyły tłumy.

Źródło: Radio ZET/PAP