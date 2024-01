Duda ułaskawił dwie osoby. Nieoficjalnie: chodzi o popularnych prezenterów

Na stronie Kancelarii Prezydenta widnieje komunikat, że "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył dwa wnioski Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia". Odnotowano, że Andrzej Duda "postanowieniem z dnia 18 grudnia 2023 r. zastosował prawo łaski wobec dwóch osób".

Głowa państwa darowała tym osobom kary grzywny i zarządziła zatarcie skazań. W argumentacji przekonuje się, że "podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, [prezydent] miał na uwadze zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej, a także incydentalny charakter czynu osób skazanych". "Rzeczpospolita" wyjaśnia, o kogo najprawdopodobniej chodzi.

Andrzej Duda ułaskawił Magdalenę Ogórek i Rafała Ziemkiewicza?

Pod koniec 2023 roku publicyści Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz zostali prawomocnie skazani w sprawie o zniesławienie działaczki Elżbiety Podleśnej. Sąd pierwszej instancji uznał ich za winnych w sprawie rok wcześniej i skazał na karę grzywny w wysokości 10 tys. zł. Oboje przekonywali, że dokonując oceny działalności Podleśnej, korzystali z wolności mediów oraz że był to program satyryczny, a taka formuła wymusza ostrzejszy język.

W lutym 2019 roku w programie "W tyle wizji" sugerowali, że Elżbieta Podleśna wykorzystuje terapię do agitacji politycznej i namawia pacjentów do udziału w antyrządowych manifestacjach. - Mam wrażenie, iż ich przyprowadza na rozmaite eventy [...], zachowują się, jakby mieli pranie mózgu fachowo zrobione. Wrażenie takie możemy odnosić i jeżeli jest to wykorzystywanie własnych umiejętności, tutaj de facto quasi-lekarskich, do manipulowania ludzką psychiką, to ja myślę, że [...] czekam cały czas na reakcję Towarzystwa Psychologicznego w takiej sprawie - spekulowali Ogórek i Ziemkiewicz w TVP Info.

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że w komunikacie na stronie KPRP odnośnie do zastosowania prawa łaski chodzi właśnie o Magdalenę Ogórek i Rafała Ziemkiewicza. Co istotne, nie potwierdziła tego dziennikarzom Kancelaria Prezydenta. Jak z kolei przekazał "Rz" sam Ziemkiewicz, nie wpłynęła do niego informacja o ułaskawieniu, choć, jak przyznał, występował wraz z Ogórek o ułaskawienie. "Jednak Kancelaria Prezydenta zazwyczaj nie informuje o prawie łaski samych zainteresowanych, lecz tylko przekazuje wiadomość na ten temat do sądu" - odnotowano w artykule "Rzeczpospolitej".

Dziennikarzom udało się zaś potwierdzić, że w aktach sprawy publicystów występuje identyczna kwalifikacja prawna czynu, jak ta podana w komunikacie na stronie Kancelarii Prezydenta, tj. art. 212 § 1 k.k. w zw. z art. 212 § 2 k.k. (zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania). Zgadza się też rodzaj kary (grzywna), a komunikat sugeruje, że oboje zostali skazani za ten sam czyn.

Źródło: Radio ZET/"Rzeczpospolita"