Andrzej Duda ułaskawił skazanych za usiłowanie rozboju. Kancelaria Prezydenta tłumaczy

Marika Matuszak i Michał Ostrzycki, do których dołączyły dwie niezidentyfikowane osoby, zaatakowali dziewczynę, która niosła tęczową torbę. Napastnicy próbowali wyrwać przedmiot, a ponadto mieli krzyczeć: "Oddajcie tę szmatę!". Andrzej Duda ułaskawił 24-latkę. W sprawie interweniował wcześniej Zbigniew Ziobro.

Marika Matuszak była skazana za usiłowanie rozboju

Do zdarzenia z udziałem Mariki Maruszak doszło 10 sierpnia 2020 roku w Poznaniu. Tego dnia w mieście miała się odbywać demonstracja środowisk LGBT. Kobieta wspólnie z innymi osobami usiłowała wyrwać tęczową torbę innej dziewczynie. Po próbach wyrwania torby zaatakowana miała skręcony staw z powodu wykręcania palca. Marika Matuszak i Michał Ostrzycki zostali skazani na 3 lata pozbawienia wolności za usiłowanie rozboju.

Latem 2023 roku za skazanymi wstawił się ówczesny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ziobro jako prokurator generalny udzielił 24-latce przerwy w odbywaniu kary, zaś Marika zwróciła się do prezydenta z prośbą o ułaskawienie. Zadeklarowała, że żałuje popełnionego czynu oraz że pragnie rozpocząć normalne życie, m.in. założyć rodzinę. Sygnatariuszami petycji o darowanie kary były: Instytut Ordo Iuris, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Młodzież Wszechpolska.

Prezydent ułaskawił Marikę i jej kolegę

- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim względy sprawiedliwościowe i humanitarne: incydentalny charakter czynu, młody wiek w chwili jego popełnienia, wyrażenie skruchy, odbycie części kar pozbawienia wolności, zrealizowanie zobowiązań finansowych nałożonych wyrokiem przez osoby skazane - poinformowali urzędnicy Kancelarii Prezydenta cytowani przez PAP.

Prawniczka kobiety nie kryje zadowolenia. - Decyzja o ułaskawieniu Pani Mariki to wyraz przywrócenia sprawiedliwości po rażąco niewspółmiernej karze, na jaką została wcześniej skazana. Chciałabym w jej imieniu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta młoda dziewczyna nie wróci już do więzienia. Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobrze oraz całej rzeszy sygnatariuszy petycji, którzy podpisali się pod apelem Instytutu Ordo Iuris, Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Młodzieży Wszechpolskiej o wolność dla Mariki - powiedziała Interii mec. Magdalena Majkowska, pełnomocniczka Mariki.

