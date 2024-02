Duda wbił szpilę w Tuska i Kaczyńskiego. "Sądzicie, że mnie lubią? Myślę, że nie"

W piątek wieczorem opublikowano na Kanale Zero wywiad Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka z Andrzejem Dudą. Pojawiły się w nim wątki związane z paraliżem prawnym w Polsce, Trybunałem Konstytucyjnym, wojną w Ukrainie i imperializmem Rosji.

Duda o Tusku i Kaczyńskim. Wypomniał im, jak startowali na prezydenta

W pewnym momencie jednak jeden z prowadzących zapytał prezydenta, "czy swoje dzisiejsze relacje z Jarosławem Kaczyńskim określiłby jako partnerskie?". Nawiązał w ten sposób do spekulacji medialnych, jakoby Duda w ogóle nie miał kontaktu z prezesem PiS, oraz do popularnego serialu "Ucho Prezesa", gdzie prezydent przedstawiony jest jako petent, który nie może doprosić się o spotkanie z Kaczyńskim.

Duda podkreślił że "obecnie mamy dwóch bardzo poważnych wiekiem, stażem i pozycją panów na scenie politycznej". - Jednym z nich jest pan były premier, prezes Jarosław Kaczyński. Drugim jest obecny premier, były premier pan Donald Tusk. To liderzy dwóch wielkich ugrupowań, którzy od wielu lat toczą ze sobą bardzo zażarty spór. Ci panowie stoją na czele dwóch dużych partii czy nawet obozów - stwierdził.

Obu polityków opisał jako "panów życia i śmierci swoich formacji", którymi rządzą "właściwie jednoosobowo". - Nie lubią, gdy ktokolwiek im się sprzeciwia - zauważył prezydent. Nazwał to zjawisko "specyficzną sytuacją".

Mają w swoich rekach listy wyborcze. Ich wszystkie polecenia są wykonywane. Można więc powiedzieć, że w ramach ich ugrupowań to jest de facto władza autorytarna, dyktatorska - Andrzej Duda

Przypomniał, że obaj politycy startowali już w wyborach prezydenckich - Tusk w 2005 roku, a Kaczyński w 2010. - Obu panom się to nie udało. Ja ubiegałem się o urząd prezydenta RP dwukrotnie, za każdym razem zakończyło się to moim zwycięstwem. Jestem drugą kadencję prezydentem. Czy sądzicie panowie, że na tej pozycji, na której to prezydent jednoosobowo podejmuje wszystkie decyzje i nikt nie ma na to wpływu, sądzicie, że panowie mnie lubią? Myślę, że nie - oznajmił.

- Myślę, że jeden lubi bardziej, drugi mniej - wtrącił się Stanowski, na co Mazurek dodał, że "obaj na pewno lubią pana prezydenta równie szczerze". Duda z ironicznym uśmiechem odparł: "Na pewno". W dalszej części programu przyznał też, że z prezesem PiS jest na "ty", a z obecnym szefem rządu nie.

